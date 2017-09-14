Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.83 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
ясно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Борьба с контрафактом неэффективна без участия самих правообладателейБорьба с контрафактом неэффективна без участия самих правообладателейПреподаватели КГЮА угрожают отчислением студентам, которые проголосуют против Жээнбекова (аудиозапись)Преподаватели КГЮА угрожают отчислением студентам, которые проголосуют против Жээнбекова (аудиозапись)

Парламент поддержал получение кредитов от ЕБРР на водоснабжение городов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366327_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447871-ru.html

Похожие новости

ЖК поддержал изменения альтернативной службы на общественные работы

Аксы поддержал Сооронбая Жээнбекова

ЖК поддержал отмену моратория на трансформацию орошаемых земель для кладбищ, строительства соцобъектов

Парламент одобрил ратификацию соглашений о выделении КР средств на реабилитацию водоснабжения в четырех городах

Почему жители Оша поддерживают Омурбека Бабанова?

14 сентября 2017, 16:21       Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня, 15 сентября, в первом чтении поддержали ратификацию сразу четырех кредитных соглашений между правительством Кыргызстана и Европейским банком реконструкции и развития.
Отметим, кредиты будут направлены на реабилитацию систем водоснабжения городов Узген (Ошская область), Токтогул (Джалал-Абадская область), Майлуу-Суу (Джалал-Абадская область) и Балыкчы (Иссык-Кульская область).
Общая стоимость четырех соглашений составляет 25,75 млн евро и 6,77 млн долларов (5,68 млн евро при курсе доллара 0,839 - прим. vb.kg).Финансовые условия кредитования ЕБРР - на 15 лет, в том числе с трехлетним льготным периодом с процентной ставкой Euribor+1% (с учетом плавающей ставки). Софинансирование правительства КР не предусмотрено.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум