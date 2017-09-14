Парламент поддержал получение кредитов от ЕБРР на водоснабжение городов

14 сентября 2017, 16:21 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня, 15 сентября, в первом чтении поддержали ратификацию сразу четырех кредитных соглашений между правительством Кыргызстана и Европейским банком реконструкции и развития.

Отметим, кредиты будут направлены на реабилитацию систем водоснабжения городов Узген (Ошская область), Токтогул (Джалал-Абадская область), Майлуу-Суу (Джалал-Абадская область) и Балыкчы (Иссык-Кульская область).

Общая стоимость четырех соглашений составляет 25,75 млн евро и 6,77 млн долларов (5,68 млн евро при курсе доллара 0,839 - прим. vb.kg).Финансовые условия кредитования ЕБРР - на 15 лет, в том числе с трехлетним льготным периодом с процентной ставкой Euribor+1% (с учетом плавающей ставки). Софинансирование правительства КР не предусмотрено.