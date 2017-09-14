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Парламент поддержал получение кредитов от ЕБРР на водоснабжение городовПарламент поддержал получение кредитов от ЕБРР на водоснабжение городов

Борьба с контрафактом неэффективна без участия самих правообладателей

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366328_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447870-ru.html

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14 сентября 2017, 16:24       Комментарии

Борьба с контрафактом не будет эффективной без участия самих правообладателей, поэтому необходимо развивать государственно-частное партнерство. Об этом сегодня, 14 сентября, во время выступления на V Международном форуме "Антиконтрафакт-2017", посвященном проблемам противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе защиты прав интеллектуальной собственности, сказал первый вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов.
Он отметил значимость проводимого форума, который становится одной из крупных деловых площадок, на которой представители власти, бизнеса и экспертного сообщества стран-членов ЕАЭС в формате диалога могут обсудить вопросы противодействия незаконному обороту промышленной продукции, обеспечения прав интеллектуальной собственности.
"Экономическое взаимодействие стран-участниц ЕАЭС должно основываться на создании интегрированной системы управления качеством продукции, взаимное признание сертификации, унификацию технического регулирования. Компонентом реализации этих условий должна стать инновационная инфраструктура по созданию новой конкурентоспособной продукции, а также принципиально новые формы экономического сотрудничества наших государств с применением информационных технологий", - сказал чиновник.
Первый вице-премьер-министр отметил, что распространение контрафактной продукции на территории стран-членов ЕАЭС имеет значительные масштабы.
"Ежегодные убытки в виде недополучения налоговых платежей в наш бюджет составляют десятки миллионов долларов США, что существенно для нашей страны. Особую озабоченность вызывает проблема фальсификации лекарственных средств и продуктов питания, с чем связаны наиболее тяжкие последствия - угроза здоровью и жизни человека. Вместе с тем государство должно создать условия, законы и институты, где правообладатель будет защищать свои законные права. Необходимо интенсифицировать обмен информацией и координацию действий по линии правоохранительных органов разных стран, таможни и правообладателей", – резюмировал Абдыгулов.

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