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AMG за 100 тыс сомов — продан первый именной номер нового образца

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447869-ru.html

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14 сентября 2017, 15:58       Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Продан первый именной государственный номер первого образца AMG по бишкекскому региону, сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.
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