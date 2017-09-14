AMG за 100 тыс сомов — продан первый именной номер нового образца

14 сентября 2017, 15:58 Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Продан первый именной государственный номер первого образца AMG по бишкекскому региону, сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.

Автомобильный номер реализовали за 100 тысяч сомов. Ранее в Кыргызстане продали шесть именных номеров старого образца: VIVAT, VIP, BIRBOL, BOSS, MMM и LIDER. Они разрешены, так как куплены официально.

ГРС с 1 июня прошлого года начала выдавать новые комплекты госномеров, на которых вместо привычного сочетания "буква - четыре цифры - буква" красуются три цифры и три буквы. Сохранилось лишь изображение национального флага с международным кодом обозначения Кыргызстана - KG. Также проводились аукционы на номера с особой комбинацией цифр и букв.

Победитель онлайн-аукциона по продаже госномера с комбинацией цифр 777 ААА (регион 01, Бишкек) купил ее за рекордные 1 миллион 716 тысяч сомов.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });