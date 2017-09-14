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С того света сказал, что уснул за рулем? — о погибшем в ДТП с Чотбаевым

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447868-ru.html

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Чотбаев рассказал подробности ДТП, в котором погибли два человека

ДТП на автомагистрали. 2 человека погибли, 5 пострадали, среди них Чотбаев

14 сентября 2017, 16:04       Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. В редакцию Sputnik Кыргызстан обратился Таалайбек Ашыров - сын погибшего в ДТП с участием внедорожника, в котором находился генерал Абдыгул Чотбаев.
2 сентября на объездной дороге близ села Ивановка Чуйской области внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с Mazda, два человека погибли, семеро пострадали.
11 сентября пресс-служба УПМ ГУВД Чуйской области сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что водитель Mazda якобы признался, что уснул за рулем и "поэтому выехал на встречную полосу".
Таалайбек Ашыров сообщил, что в этой аварии погибли двое - его 60-летний отец и 9-летний братишка.
"Мой отец в момент столкновения сидел за рулем. Он и братишка скончались на месте. Как можно говорить, что умерший дал показания? Он что, с того света признался, что уснул за рулем? Люди читают такое и думают, что в ДТП виноват водитель Mazda", - сказал Ашыров.
В пресс-службе ГУВД Чуйской области прокомментировали эту ситуацию и принесли извинения родственникам погибшего.
"Видимо, сотрудник пресс-службы, распространивший сообщение, был неправильно проинформирован. Мы выражаем искренние соболезнования родственникам погибшего и приносим извинения. Милиция ждет результатов соответствующей экспертизы, чтобы продолжить расследование", - сказали в пресс-службе.
В ДТП также сильно пострадала двоюродная сестренка Ашырова. По его словам, 11-летняя девочка с многочисленными переломами сейчас находится в больнице.
Кроме того, ранее некоторые СМИ распространили информацию, что машины во время ДТП "столкнулись лоб в лоб".
"Я сделал снимки Mazda после ДТП. На них видно, что капот машины не поврежден, передняя часть цела. Внедорожник врезался в левую сторону авто, поэтому на месте погибли мой отец, сидевший за рулем, и братишка, который находился на левой стороне задних сидений", - сказал сын погибшего.
Следствие по данному факту продолжается. Сам генерал Чотбаев пока недоступен для комментариев.
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