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Общество не до конца понимает роль Нацбанка – доктор экономических наук

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/obshhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447867-ru.html

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14 сентября 2017, 15:54       Комментарии

От денежно-кредитной политики национального банка зависит макроэкономическая стабильность любого государства. Но в Кыргызстане общество не до конца и неправильно понимает роль регулятора. Об этом рассказал доктор экономических наук Чынгыз Шамшиев в ходе международной конференции по денежно-кредитной политике.
По его мнению, население воспринимает Нацбанк как инструмент государства для сдерживания только инфляции, а не поддержания всей макроэкономической стабильности. Примером для общества стала интеграция в ЕАЭС, где регулятор вполне справился со своей задачей по обеспечению стабильности национальной валюты. Шамшиев считает, что этому так же способствовали реэкспорт товаров и денежные переводы трудовых мигрантов. Но со снижением реэкспорта НБКР придется изменить свою денежно-кредитную политику.
"Сейчас предпринимаются все усилия для разъяснения по деятельности Нацбанка народу и парламенту,  где не все понимают как он работает", – отметил Шамшиев. Начальник управления макроэкономической политики Минэкономики Насирдин Шамшиев отмечает, что проводимая регулятором политика — правильная. Примером этого стала девальвация национальных валют и высокий уровень инфляции соседних стран, когда кыргызский сом сохранял стабильность.
"В Казахстане долгое время была жесткая монетарная политика, но когда они отпустили в свободное плавание тенге, его курс сильно упал. В Узбекистане такая же ситуация с сумом. Сейчас курс доллара там поднялся в два раза. Наша валюта считается наиболее стабильной", – уверен чиновник. О стабильности на рынке отметил и.о. председателя НБКР Нурбек Жениш. По его словам, в росте ВВП на 6% есть заслуга регулятора. Это смягчение денежно-кредитной политики, кредитование комбанков, которые выдавали займы реальному сектору.
"Инфляция сейчас составляет  4%, а допустимый уровень 5-7% в среднесрочной перспективе. Уровень долларизации достиг исторического минимума. Депозиты в иностранной валюте снизились до 7%, а кредитов еще меньше", – подытожил он.

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