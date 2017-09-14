Общество не до конца понимает роль Нацбанка – доктор экономических наук

14 сентября 2017, 15:54 Комментарии

От денежно-кредитной политики национального банка зависит макроэкономическая стабильность любого государства. Но в Кыргызстане общество не до конца и неправильно понимает роль регулятора. Об этом рассказал доктор экономических наук Чынгыз Шамшиев в ходе международной конференции по денежно-кредитной политике.

По его мнению, население воспринимает Нацбанк как инструмент государства для сдерживания только инфляции, а не поддержания всей макроэкономической стабильности. Примером для общества стала интеграция в ЕАЭС, где регулятор вполне справился со своей задачей по обеспечению стабильности национальной валюты. Шамшиев считает, что этому так же способствовали реэкспорт товаров и денежные переводы трудовых мигрантов. Но со снижением реэкспорта НБКР придется изменить свою денежно-кредитную политику.

"Сейчас предпринимаются все усилия для разъяснения по деятельности Нацбанка народу и парламенту, где не все понимают как он работает", – отметил Шамшиев. Начальник управления макроэкономической политики Минэкономики Насирдин Шамшиев отмечает, что проводимая регулятором политика — правильная. Примером этого стала девальвация национальных валют и высокий уровень инфляции соседних стран, когда кыргызский сом сохранял стабильность.

"В Казахстане долгое время была жесткая монетарная политика, но когда они отпустили в свободное плавание тенге, его курс сильно упал. В Узбекистане такая же ситуация с сумом. Сейчас курс доллара там поднялся в два раза. Наша валюта считается наиболее стабильной", – уверен чиновник. О стабильности на рынке отметил и.о. председателя НБКР Нурбек Жениш. По его словам, в росте ВВП на 6% есть заслуга регулятора. Это смягчение денежно-кредитной политики, кредитование комбанков, которые выдавали займы реальному сектору.

"Инфляция сейчас составляет 4%, а допустимый уровень 5-7% в среднесрочной перспективе. Уровень долларизации достиг исторического минимума. Депозиты в иностранной валюте снизились до 7%, а кредитов еще меньше", – подытожил он.