Рейтинг ФИФА: сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 строчек

14 сентября 2017, 16:02 Комментарии

Национальная сборная Кыргызстана по футболу в рейтинге ФИФА поднялась на 6 строчек, тем самым заняв 122-е место. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

На сегодняшний день отечественные футболисты в своей копилке имеют 260 очка. В прошлом месяце сборная по футболу располагалась лишь на 128-м месте.

Пятерку лидеров возглавляют: на 1-м месте Германия (1606), на 2-м — Бразилия (1590), на 3-м — Португалия – (1386), на 4-м — Аргентина (1325), на 5-м — Бельгия (1265).

Лучший взлет показала сборная Кабо-Верде (67-е место). Она поднялась на 47 позиций вверх. Самое большое падание продемонстрировала Гватемала — 31 позиция вниз (в итоге 131-е место в рейтинге).