Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.83 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
ясно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

С того света сказал, что уснул за рулем? — о погибшем в ДТП с ЧотбаевымС того света сказал, что уснул за рулем? — о погибшем в ДТП с ЧотбаевымAMG за 100 тыс сомов — продан первый именной номер нового образцаAMG за 100 тыс сомов — продан первый именной номер нового образца

Рейтинг ФИФА: сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 строчек

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/rejtin...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447866-ru.html

Похожие новости

Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 позиций в рейтинге ФИФА и заняла 122 место

Российский специалист назначен тренером молодежной сборной КР (U-19) по футболу

Sputnik Кыргызстан презентовал аудиокнигу по роману "Сломанный меч"

Совет ЕАЭС рассмотрит договор о гармонизации акцизов на табак между Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией

Российский чиновник озвучил неприятную для Кыргызстана статистику

14 сентября 2017, 16:02       Комментарии

Национальная сборная Кыргызстана по футболу в рейтинге ФИФА поднялась на 6 строчек, тем самым заняв 122-е место. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.
На сегодняшний день отечественные футболисты в своей копилке имеют 260 очка. В прошлом месяце сборная по футболу располагалась лишь на 128-м месте.
Пятерку лидеров возглавляют: на 1-м месте Германия (1606), на 2-м — Бразилия (1590), на 3-м — Португалия – (1386), на 4-м — Аргентина (1325), на 5-м — Бельгия (1265).
Лучший взлет показала сборная Кабо-Верде (67-е место). Она поднялась на 47 позиций вверх. Самое большое падание продемонстрировала Гватемала — 31 позиция вниз (в итоге 131-е место в рейтинге).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум