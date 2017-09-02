Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.83 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
ясно +22°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Парламент поддержал получение кредитов от ЕБРР на водоснабжение городовПарламент поддержал получение кредитов от ЕБРР на водоснабжение городовУволен директор Агентства весогабаритного контроля при МинтрансеУволен директор Агентства весогабаритного контроля при Минтрансе

Преподаватели КГЮА угрожают отчислением студентам, которые проголосуют против Жээнбекова (аудиозапись)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/prepod...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447864-ru.html

Похожие новости

Аксы поддержал Сооронбая Жээнбекова

Топ-10 коллег, которые делают жизнь в офисе невыносимой

Роза Отунбаева вошла в международную группу посредников, которую учредил Генсек ООН

Одна из главных задач, которая стоит перед "Кумтором", - недопущение прорыва озера Петрова – Мамытов

Минкультуры не отправляло список, по которому присудили госнаграды, - члены коллегии

14 сентября 2017, 16:09       Комментарии

Сегодня, 14 сентября, на заседании Жогорку Кенеша вице-спикер парламента от фракции "Республика – Ата Журт" Алтынай Омурбекова сообщила, что студентку выгнали с пары, когда она сказала, что будет голосовать за Бабанова. И обещала предоставить доказательства этому.
Позже данная аудиозапись попала в распоряжение K-News. Аудиофайл подтверждает, что преподаватель КГЮА призывает голосовать за кандидата Сооронбая Жээнбекова, а тем, кто намеревается отдать голос против кандидата от СДПК, предлагают добровольно покинуть аудиторию.
На записи отчетливо слышно, как преподаватель интересуется, все ли сдали биометрические данные, а тех, у кого этих данных нет, просят сдать в срочном порядке.
"Те, кто не сдал биометрические данные, нужно пройти обязательно. Я вас очень прошу не агитировать друг друга, кто сюда отдал паспорт, больше никуда не давайте. Все вместе Юридической академией пойдем голосовать", — говорит преподаватель.
После чего женщина в открытую интересуется, кто за кого отдаст свой голос, намекая: если студент не за Жээнбекова, то ему тут не место, и он может быть свободен. Преподаватель уверяет: вычислить, кто из студентов за кого отдал голос, не составит труда.
"Те, кто отдал свои паспорта, они автоматически отдадут свой голос за Жээнбекова. Всем известно прекрасно, что КГЮА за СДПК, то есть за Сооронбая Жээнбекова. В прошлом году, когда мы ходили голосовать, то выявили тех, кто против проголосовал, это все выявляется. Те четыре человека, которые не проголосовали, как надо, сейчас на рассмотрении на отчисление. Все мы знаем, что Жээнбеков — одна из нормальных и достойных кандидатур", — добавила она.
В конце записи куратор, настояв на том, чтобы студенты рассказали о своем выборе и услышав, что девушка голосует за Бабанова, попросила студентку освободить аудиторию, так как дальше разговор продолжится без нее.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум