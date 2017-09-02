Преподаватели КГЮА угрожают отчислением студентам, которые проголосуют против Жээнбекова (аудиозапись)

14 сентября 2017, 16:09 Комментарии

Сегодня, 14 сентября, на заседании Жогорку Кенеша вице-спикер парламента от фракции "Республика – Ата Журт" Алтынай Омурбекова сообщила, что студентку выгнали с пары, когда она сказала, что будет голосовать за Бабанова. И обещала предоставить доказательства этому.

Позже данная аудиозапись попала в распоряжение K-News. Аудиофайл подтверждает, что преподаватель КГЮА призывает голосовать за кандидата Сооронбая Жээнбекова, а тем, кто намеревается отдать голос против кандидата от СДПК, предлагают добровольно покинуть аудиторию.

На записи отчетливо слышно, как преподаватель интересуется, все ли сдали биометрические данные, а тех, у кого этих данных нет, просят сдать в срочном порядке.

"Те, кто не сдал биометрические данные, нужно пройти обязательно. Я вас очень прошу не агитировать друг друга, кто сюда отдал паспорт, больше никуда не давайте. Все вместе Юридической академией пойдем голосовать", — говорит преподаватель.

После чего женщина в открытую интересуется, кто за кого отдаст свой голос, намекая: если студент не за Жээнбекова, то ему тут не место, и он может быть свободен. Преподаватель уверяет: вычислить, кто из студентов за кого отдал голос, не составит труда.

"Те, кто отдал свои паспорта, они автоматически отдадут свой голос за Жээнбекова. Всем известно прекрасно, что КГЮА за СДПК, то есть за Сооронбая Жээнбекова. В прошлом году, когда мы ходили голосовать, то выявили тех, кто против проголосовал, это все выявляется. Те четыре человека, которые не проголосовали, как надо, сейчас на рассмотрении на отчисление. Все мы знаем, что Жээнбеков — одна из нормальных и достойных кандидатур", — добавила она.

В конце записи куратор, настояв на том, чтобы студенты рассказали о своем выборе и услышав, что девушка голосует за Бабанова, попросила студентку освободить аудиторию, так как дальше разговор продолжится без нее.