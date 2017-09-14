Российский специалист назначен тренером молодежной сборной КР (U-19) по футболу

14 сентября 2017, 15:39 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Тумара Туратбекова - Кабар/. Главным тренером молодежной сборной Кыргызстана по футболу до 19 лет назначен российский специалист Николай Южанин. Об этом сообщили в пресс-службе Федерация футбола КР.

Южанин, как сообщают в ФФКР, обладает серьезным тренерским опытом, стаж более 25 лет. Имеет тренерскую лицензией PRO, которую неоднократно успешно подтверждал. Ранее возглавлял и работал в тренерских штабах российских футбольных клубов РФПЛ И ФНЛ. Проходил стажировки в топ-клубах Европы ("Реал", "Милан", "Ювентус", "Атлетико").

Молодежной сборной КР (U-19) предстоит принять участие в отборочном раунде Чемпионата Азии-2018. По итогам жеребьевки сборная Кыргызстан попала в группу А, где спортсменам предстоит сразиться со сверстниками из Бахрейна, Омана, ОАЭ и Непала. Отборочный раунд пройдет в Бишкеке с 31 октября по 8 ноября текущего года.