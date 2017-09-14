Аксы поддержал Сооронбая Жээнбекова

14 сентября 2017, 15:34 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. Более 10 тысяч жителей Аксыйского района собрались на стадионе в Кербене, чтобы выразить поддержку кандидату на пост Президента КР Сооронбаю Жээнбекову в предвыборных гонках. Уже до прихода кандидата на место встречи, во время концертной программы, избиратели скандировали его имя.

С.Жээнбеков ознакомил избирателей со своим видением развития государства, рассказал о том, как решаются самые насущные и наболевшие проблемы регионов.

Как он напомнил, принять совместное решение с соседним Узбекистаном о подписании соглашения по границам было нелегким делом. За год - с августа 2016 года по август 2017 года было проведено 15 совещаний межправительственных групп, в итоге которых и пришли к единому мнению, главы наших государств подписали соглашение.

"Было несколько спорных вопросов, которые были решены обоюдно, в общих интересах двух наших государств, на языке дипломатии. Остались еще кое-какие нерешенные моменты, но мы решим и эти вопросы. Я вам это обещаю", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Кроме этого, для аксыйцев немаловажным является решение проблем с ирригацией. Многие каналы после развала Союза вышли из строя. Дехканам приходится кое-как справляться, чтобы оросить свои земли. Но эта проблема скоро решится, так как во время премьерства С.Жээнбекова была разработана программа по развитию ирригации в стране. Сюда вошли 45 ирригационных проектов, которые разделены на этапы для их реализации. Канал Ак-Терек в Аксыйском районе вошел в список первоочередных задач.

"В 2007 году, когда я пришел на пост министра сельского хозяйства, было дано поручение разработать ирригационный проект Кыргызстана. Я объездил все регионы, затем был создан этот проект. В 2007 году мы начали работу по каналу Иринжит. Но когда мы ушли со своих постов, работа остановилась. Позже этот проект был возобновлен. Никто не верил, что это возможно. Будет создано много рабочих мест, остановится миграция. Сейчас мы дополнительно разработали ирригационную программу, куда вошли 45 ирригационных проектов, учли прежние недочеты и разделили проект на три этапа. На первый этап, в рамках которого реализуется сейчас 12 проектов, предусмотрено 4 млрд. 900 млн. сомов. Средства есть. На второй этап, включающий 17 проектов, идут переговоры с мировыми финансовыми институтами. Из бюджета было предусмотрено 800 млн. Третий этап включает 12 проектов, сейчас мы ведем работу по изысканию необходимых средств. Таким образом, за 10 лет поэтапно будет освоено 65 тысяч гектаров новых пашен. На 9600 гектарах мы проведем каналы от насосных станций. Будет улучшено орошение 50 тыс. гектаров земли. Канал Ак-Терек вошел в список важных проектов, на реализацию которых уже изысканы средства. Могу вам сказать, что уже через 10 лет проблем с поливной водой не будет", - подчеркнул СооронбайЖээнбеков.

На встречу с кандидатом пришли более 10 ты. человек. Аксыйцы, по традициям кыргызского народа надели на него белый калпак и чапан, а также пожелав успехов в предстоящем "бою", подарили СооронбаюЖээнбекову белого скакуна, отметив, что это животное олицетворяет победу. Вместе с этим кандидат получил и благословение Аксыйского народа.

В агитационной кампании кандидата принимают участие и оказывают поддержку общественно-политический деятель Топчубек Тургуналиев, сопредседатель партии "Замандаш" Жениш Молдокматов, представители интеллигенции и уважаемые аксакалы среди местного населения.

<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Дарек: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. </li> <li> Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 14.09.2017 г. </li> </ul>