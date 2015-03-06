В Бишкеке стартует I чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

14 сентября 2017, 15:45 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке завтра, 15 сентября, стартует I чемпионат Азии по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

По их информации, в соревнованиях примут участие более 10 стран азиатского региона и ожидается прибытие команды из Австралии.

Как отметил президент федерации шахмат КР Милан Турпанов, в 2016 году уже был проведен чемпионат республики среди ЛОВЗ. В Азии еще никто не проводил подобного рода мероприятия.

"Ожидается, что чемпионат должен пройти на высоком уровне. Призовой фонд составляет 15 тысяч долларов. Сейчас полным ходом идет подготовка к встрече региональных и зарубежных участников чемпионата", - заявил Турпанов.