Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 позиций в рейтинге ФИФА и заняла 122 место

14 сентября 2017, 15:55 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Национальная сборная Кыргызстана по футболу поднялась на шесть позиций в обновленном рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Возглавляет список лучших команд сборная Германии (1606 очков). На втором месте идет сборная Бразилии (1590), на третьем — Португалии (1386). Кроме них в топ-10 вошли команды Аргентины, Бельгии, Польши, Швейцарии, Франции, Чили и Колумбии.

Сборная Кыргызстана, набрав 260 очков, переместилась со 128-й на 122-ю строчку.

Сборная Узбекистана в новом рейтинге спустилась на 5 позиций и заняла 69-е место (511 очков), команда Казахстана потеряла 21 позицию и заняла 126-е место (254 очков).