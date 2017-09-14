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Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 6 позиций в рейтинге ФИФА и заняла 122 место

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sbornaia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447859-ru.html

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14 сентября 2017, 15:55       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Национальная сборная Кыргызстана по футболу поднялась на шесть позиций в обновленном рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.
Возглавляет список лучших команд сборная Германии (1606 очков). На втором месте идет сборная Бразилии (1590), на третьем — Португалии (1386). Кроме них в топ-10 вошли команды Аргентины, Бельгии, Польши, Швейцарии, Франции, Чили и Колумбии.
Сборная Кыргызстана, набрав 260 очков, переместилась со 128-й на 122-ю строчку.
Сборная Узбекистана в новом рейтинге спустилась на 5 позиций и заняла 69-е место (511 очков), команда Казахстана потеряла 21 позицию и заняла 126-е место (254 очков).

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