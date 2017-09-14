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Мамытов: Исаков оказался чистильщиком за другими премьерами по "Кумтору"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366315_ma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447858-ru.html

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14 сентября 2017, 15:34       Комментарии

Правительству Сапара Исакова пришлось исправлять ошибки Жоомарта Оторбаева. Об этом сегодня, 14 сентября, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил экс-глава ОАО "Кыргызалтын" Токон Мамытов.
По его словам, при правильном управлении месторождение Кумтор может стать только экономическим проектом, не играя политическую роль.
Экс-глава "Кыргызалтын" напомнил, что в 2015 году кыргызская сторона значительно продвинулась в принципиальном отстаивании своих интересов, но из-за слабости тогдашнего премьер-министра и парламента не удалось заключить новое соглашение.
"То, что сделал Сапар Исаков, можно было сделать и в апреле 2015 года. Но, к сожалению, тот премьер-министр оказался не на высоте и парламент тоже, когда рассматривали этот вопрос. Поэтому следующим премьерам - Сооронбаю Жээнбекову и Сапару Исакову пришлось убирать все, что тогдашний премьер-министр умудрился напачкать, и получилось, что нынешний премьер-министр оказался "чистильщиком". Он все почистил, помыл и подписал, взяв на себя ответственность", - сказал он.
Напомним, очередной кризис вокруг месторождения возник весной 2014 года. На протяжении нескольких лет правительство добивалось создания совместного с канадской стороной предприятия с равными долями. Но предложенные канадцами условия сделки оказались невыгодными кыргызской стороне. Самая активная фаза переговоров пришлась на момент премьерства Жоомарта Оторбаева. На фоне усилившихся скандалов Оторбаев покинул пост премьер-министра.

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