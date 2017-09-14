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Sputnik Кыргызстан презентовал аудиокнигу по роману "Сломанный меч"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447857-ru.html

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14 сентября 2017, 15:26       Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Кыргызстан подготовило инновационный проект по историческому роману Тологона Касымбекова "Сломанный меч". Проект включает в себя 27-часовую аудиокнигу, сокращенную и полную электронную версию романа, интерактивную карту событий в виде инфографики, справочник о персонажах, а также подборку научных работ известных литераторов страны.
Аудиокнига на кыргызском языке озвучена известными отечественными актерами театра и кино. Послушать ее можно ежедневно на радио Sputnik, ознакомиться с проектом - на сайте sputnik.kg.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков Презентация аудиокниги по роману "Сломанный меч" подготовленный редакцией Sputnik Кыргызстан Уникальный проект, который не имеет аналогов в стране, презентован представителям системы образования, в том числе министру Гульмире Кудайбердиевой, директорам инновационных школ, членам Кыргызской академии образования и школьникам. Презентация состоялась в Республиканской детско-юношеской библиотеке имени К.Баялинова.
Презентация аудиокниги "Сломанный меч" прошла при поддержке Министерства образования и науки КР в рамках мероприятий, посвященных электронному методу обучения.
По словам министр образования и науки КР Гульмиры Кудайбердиевой, проект информационного агентства и радио Sputnik Кыргызстан действительно является уникальным в своем роде. "Сейчас, когда речь идет о реформах в системе образования, особое значение имеет методика преподавания и обучения. Поэтому аудиокнига по историческому роману Тологона Касымбекова "Сломанный меч", изучение которого является обязательным в рамках школьной программы, стала образцом для создания аналогичных проектов. Выражаем благодарность Sputnik Кыргызстан за колоссальную работу и вклад в развитие системы образования", - сказала она.
Старший научный сотрудник Академии образования КР, доктор филологических наук, профессор Советбек Байгазиев в своей рецензии отметил, что аудиокнига подготовлена на высоком уровне и очень удобна для изучения: "Видно, что создатели проекта хорошо знают сюжетную линию романа. Они смогли сохранить сюжет, в полной мере передав идею, эмоции и настроение произведения. На мой взгляд, проект поможет изучению этого сложного романа как в средних образовательных учреждениях, так и в высших", - отметил ученый.
Руководитель информационного агентства и радио Sputnik Кыргызстан Елена Череменина заявила, что Sputnik Кыргызстан еще раз показал, что СМИ могут не только информировать население об актуальных событиях, но и вносить существенный вклад в просвещение общества. "Мы рады, что проекты Sputnik в сфере туризма, культуры, экономики, а теперь и образования удостаиваются высокой оценки и приносят пользу нашему народу и стране", - сказала она.
Sputnik Кыргызстан начал работу в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на кыргызском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди интернет-СМИ страны.*
Sputnik Кыргызстан является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.
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