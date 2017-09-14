Тело младенца найдено в мусорном баке в Бишкеке

14 сентября 2017, 15:43 Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Тело новорожденного мальчика обнаружено в одном из мусорных баков в районе Киркомстрома, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в Главном управлении внутренних дел Бишкека.

Вызов об обнаружении тела поступил на пульт 102 в четверг, 14 сентября, примерно в 10.30. На место выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района и ГУВД.

В настоящее время назначен ряд экспертиз. Проводится доследственная проверка.

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