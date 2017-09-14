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Тело младенца найдено в мусорном баке в Бишкеке

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447855-ru.html

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14 сентября 2017, 15:43       Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Тело новорожденного мальчика обнаружено в одном из мусорных баков в районе Киркомстрома, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в Главном управлении внутренних дел Бишкека.
Вызов об обнаружении тела поступил на пульт 102 в четверг, 14 сентября, примерно в 10.30. На место выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района и ГУВД.
В настоящее время назначен ряд экспертиз. Проводится доследственная проверка.
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