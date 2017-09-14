За чистые выборы! За Бабанова!

14 сентября 2017, 15:30 Комментарии

Жители Оша поддержали программу кандидата в президенты Омурбека Бабанова "Путь вперед!". После презентации платформы в поддержку политика выступили отдельные местные жители.

"Сегодня здесь собрались люди, которые надеются на лучшее будущее страны. Я знаю, что некоторых из вас запугивают, но я хочу сказать: не бойтесь! Нам нужен молодой лидер, который заботится о будущем страны. Если и вас волнует будущее страны, то голосуйте за Бабанова", — призвал участников встречи депутат местного кенеша Камчыбек Мамбетов.

Лидер молодежной организации "Сила в единстве" Шайлообек Апасов отметил, что молодежь хочет быть вместе с молодым лидером.

"Выборы – это интеллектуальная борьба. Выборы – это не заставлять сотрудников бюджетных организаций привлекать по 20-30 людей в поддержку одного из кандидатов. Мы за чистые выборы! Мы за Бабанова!" — сказал молодой человек.

Ажы Садыкалы Камаров призвал присутствующих и всех жителей региона и страны к миру и единству.

"Многие по незнанию спрашивают, можно ли голосовать на выборах. Я хочу сказать, что не только можно, но и нужно. Мы должны выбрать чистого президента. Всем известно, что в Оше, в особенности среди молодых людей, есть противостояние узбеков и кыргызов. Мы дети одной матери и отца. Мы должны жить в единстве, мире и согласии. И первое, на что вам стоит обратить внимание – это отношение между двумя народами", — сказал Камаров, обращаясь к Омурбеку Бабанову.

Исполнитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 10.09.2017 г. Тираж: 1.