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За чистые выборы! За Бабанова!

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/za-chi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447854-ru.html

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14 сентября 2017, 15:30       Комментарии

Жители Оша поддержали программу кандидата в президенты Омурбека Бабанова "Путь вперед!". После презентации платформы в поддержку политика выступили отдельные местные жители.
"Сегодня здесь собрались люди, которые надеются на лучшее будущее страны. Я знаю, что некоторых из вас запугивают, но я хочу сказать: не бойтесь! Нам нужен молодой лидер, который заботится о будущем страны. Если и вас волнует будущее страны, то голосуйте за Бабанова", — призвал участников встречи депутат местного кенеша Камчыбек Мамбетов.
Лидер молодежной организации "Сила в единстве" Шайлообек Апасов отметил, что молодежь хочет быть вместе с молодым лидером.
"Выборы – это интеллектуальная борьба. Выборы – это не заставлять сотрудников бюджетных организаций привлекать по 20-30 людей в поддержку одного из кандидатов. Мы за чистые выборы! Мы за Бабанова!" — сказал молодой человек.
Ажы Садыкалы Камаров призвал присутствующих и всех жителей региона и страны к миру и единству.
"Многие по незнанию спрашивают, можно ли голосовать на выборах. Я хочу сказать, что не только можно, но и нужно. Мы должны выбрать чистого президента. Всем известно, что в Оше, в особенности среди молодых людей, есть противостояние узбеков и кыргызов. Мы дети одной матери и отца. Мы должны жить в единстве, мире и согласии. И первое, на что вам стоит обратить внимание – это отношение между двумя народами", — сказал Камаров, обращаясь к Омурбеку Бабанову.
Исполнитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.
Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.
Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 10.09.2017 г. Тираж: 1.

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