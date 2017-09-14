Посольство Катара и Красный полумесяц вручили гумпомощь 500 нуждающимся семьям

14 сентября 2017, 15:18 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Тумара Туратбекова - Кабар/. Красный полумесяц Кыргызстана совместно с Катарской благотворительной организацией "Qatar Charity" организовали благотворительную акцию для нуждающихся семей.

Мероприятие прошло в национальной библиотеке им. А. Осмонова в Бишкеке. Гумпомощь была вручена 500 нуждающимся семьям. Всего каждой семье было вручено по 2 тыс 335 сомов, общая сумма помощи составила 1 млн 177 тыс 500 сомов.

Как сообщил генеральный директор общества красный полумесяц в Кыргызстане Рустам Алиев, семьи были отобраны после наглядных проверок, в связи с предыдущим опытом работы.

"Нуждающихся много, а ресурсов мало. Хочу сказать, в первую очередь мы берем те семья, с которыми контактируем визуально, то есть видим сами, действительно ли они нуждаются в помощи. В нашей практике было такое, что мы брали список таких семей из социальных служб, приезжали на место и видели, что они живут хорошо. Сейчас же мы сами наблюдаем и отбираем семьи", - сказал Алиев.

По его словам, такого рода акция не первая. "Аналогичную акцию мы провели три недели назад перед началом учебного года, мы закупили детям из социально-уязвимых слоев населения и сиротам школьные принадлежности. Вскоре мы планируем провести такого рода мероприятия уже для покупки зимней одежды или угля, еще неизвестно", - добавил гендиректор красного полумесяца.

Благотворительная организация "Qatar Charity" является одной из крупнейших организаций в мире, предоставляет помощь детям-сиротам, здравоохранительной сфере и т.д. Кроме того, организация является членом одной из структур ООН с 1997 года, где реализует разного рода проекты.

"Мы, как посольство Катара, постоянно призываем катарские благотворительные организации посетить Кыргызстан и реализовывать свои проекты. Это все делается на уровне дипломатических связей между нашими странами. Хочу отметить, ассоциация"QatarCharity", которая сегодня выделила средства на помощь 500 семьям, ранее помогла уже более 100 тысяч детям-сиротам во всем мире", - поделился посол Катара в Кыргызстане Мохамад Бин Арар Аль-Наими.

Посол отметил, что в планах не только проводить благотворительные акции, но и реализовывать экономические проекты, на базе которых отобранные бенефициары будут сами себя обеспечивать.

Семьи, получившие финансовую помощь, в свою очередь выразили благодарность организаторам за представленные денежные средства.

"Хочется поблагодарить эти организации за их доброту и помощь. Очень рада, что выбрали именно нас, эти деньги я хочу потратить на своих детей", - поделилась многодетная жительница Аламединского района Нургуль.