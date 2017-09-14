Национальная программа "Таза коом" предусматривает борьбу с контрафактом – Абдыгулов

14 сентября 2017, 15:31 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Распространение контрафактной продукции ежегодно приносит Кыргызстану убытки свыше 10 млн долларов США. Об этом сегодня в ходе пленарного заседания в рамках V Международного форума "Антиконтрафакт" в Бишкеке сказал первый вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов.

В своей речи он отметил, что распространение контрафактной продукции на рынках стран-членов Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) имеет еще более значительный масштаб.

"Ежегодно убытки в госбюджете из-за уклонения от соответствующих налоговых платежей превышают 10 млн долларов США, что существенно для нашей страны. Данная проблема тормозит рост благосостояния граждан и снижает авторитет государства на международном рынке. Особую озабоченность вызывают товары, представляющую угрозу здоровью и жизни человека", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что в целях предотвращения реализации контрафактной продукции Кыргызстан принимает шаги на общенациональном уровне.

"Для достижения этих целей Кыргызская Республика приступила к реализации Национальной программы цифровой трансформации "Таза коом", основанной на человеческом капитале и инновации. Государство должно создать условия, законы и институты, где правообладатель будет защищать свои права. Необходимо идентифицировать обмен информацией и координацию действий по линии правоохранительных органов в разных странах. Хочу отметить, что борьба с контрафактом не будет эффективной без участия самих правообладателей. Поэтому стране необходимо заняться данным вопросом", - сказал Абдыгулов.

Также он добавил, что Кыргызская Республика полностью поддерживает интеграцию и снятие барьеров во взаимной торговле между странами-членами ЕАЭС, и проведение подобных мероприятий окажет большое содействие для совместной борьбы с негативными факторами экономики.

"Отрадно, что Форум становится одной из крупных мировых площадок, на которой представители власти, бизнеса и члены сообществ стран-участниц ЕАЭС в формате открытого и равного диалога могут обсудить вопросы по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, а также рассмотреть пути по обеспечению прав интеллектуальной собственности. Экономическое взаимодействие стран-участниц ЕАЭС должно основываться на создании интегрированных систем управления качества продукции, взаимном признании сертификатов и унификации технического регулирования. Реализация данных условий должна стать принципиально новой формой экономического сотрудничества наших государств", - сказал вице-премьер.

В рамках международного форума сегодня также состоится круглый стол по развитию взаимодействия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в государствах-членах ЕАЭС. Как отметил Абдыгулов, на территории Кыргызской Республики подобных серьезных исследований пока не проводилось.

"Целью проведения Форума является обсуждение вопросов по формированию систем по противодействию обороту контрафактной фальсифицированной и некачественной продукции, в том числе законодательного регулирования и внедрения средств технической защиты прав за полным владельцем исключительно прав производителя. С 2012 года экономика нашей страны демонстрирует положительный рост. По итогам полугодия рост экономических показателей составил 6,4%. Вместе с ростом экономической торговли остается проблема контрафакта и пиратства. Специалисты, профессионально занимающиеся этими вопросами, пришли к правильному выводу, что нельзя победить контрафакт и пиратство в отдельно взятой стране. Нормы действующего национального законодательства регулируют отдельные аспекты контрафактной продукции. Но пока эти нормы не унифицированы для различных объектов интеллектуальной собственности. Это требует согласование процессуальных действий и норм государственно-правовой, административной и уголовной ответственности", - заключил Абдыгулов.