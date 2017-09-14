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В мусорном баке в Бишкеке нашли тело новорожденного, милиция выясняет обстоятельства

Источник:
http://kabar.kg/news/v-musorno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447851-ru.html

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14 сентября 2017, 15:29       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. В мусорном баке в Бишкеке нашли тело новорожденного мальчика. Информацию подтвердили в милиции, которая сейчас выясняет обстоятельства, кто и когда оставил тело ребенка.
Сообщается, что тело обнаружили люди, которые пришли выкидывать мусор, сегодня примерно в 10:30 на пересечении улицы Кустанайская и переулка Астраханская, что на западе Бишкека.
Сотрудники правоохранительных органов также устанавливают, был ли ребенок жив, когда его оставили в мусорном баке, или нет, а также отчего он скончался.

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