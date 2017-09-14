14 сентября 2017, 15:31 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Роман Гайнанов – Кабар/. Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения отмечает 60-летний юбилей.

В рамках юбилея в стенах института учреждения прошла конференция, на которой отметили достижения и заслуги института.

Стоит отметить, что ежегодно более 10 тысяч человек проходят реабилитацию в Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения. В институте предусмотрены как бюджетные, так и платные места, всего около 60% - бюджетные. Кроме того, пенсионеры получают процедуры бесплатно – это грязевые ванны, оздоровительный массаж, водные процедуры.