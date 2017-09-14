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ЖК поддержал отмену моратория на трансформацию орошаемых земель для кладбищ, строительства соцобъектов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447849-ru.html

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14 сентября 2017, 15:24       Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 14 сентября в третьем чтении одобрили поправки в закон о введении моратория на трансформацию орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий. Согласно законопроекту, мораторий не распространяется на перевод орошаемых земель пашни:
1) в земли, занятые многолетними плодовыми насаждениями с баллом бонитета ниже 40;
2) в земли, выделяемые под кладбища;
3) в земли, выделяемые под строительство общеобразовательных объектов и объектов здравоохранения, физкультурно-оздоровительных комплексов, находящихся только в государственной или муниципальной собственности;
4) в земли, выделяемые под строительство военных, пограничных объектов и застав;
5) в земли, выделяемые под строительство малых и крупных электроэнергетических производственных мощностей и высоковольтных электрических линий напряжением от 110 кВ до 500 кВ, подстанций от 110 кВ до 500 кВ;
6) в земли, выделяемые для газовых труб и их сооружений, индустриально-логистических центров, промышленных объектов;
7) в земли, выделяемые под строительство и реконструкции железных, автомобильных дорог и мостов, туннелей, эстакад общего пользования;
8) в земли, выделяемые под строительство государственных и муниципальных объектов питьевого водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений;
9) в земли, выделяемые для расширения территорий аэропортов Кыргызстана;
10) в земли, выделяемые в целях переселения граждан пострадавших от чрезвычайных ситуаций;
11) в земли, выделяемые для трансформации отдельных приграничных территорий Баткенской, Ошской и Жалал-Абадской областей в другие категории или виды земель, определяемых правительством. В данных приграничных территориях перевод (трансформация) земель в другие категории или виды производится правительством в соответствии с законодательством.

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