ЖК поддержал отмену моратория на трансформацию орошаемых земель для кладбищ, строительства соцобъектов

14 сентября 2017, 15:24 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 14 сентября в третьем чтении одобрили поправки в закон о введении моратория на трансформацию орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий. Согласно законопроекту, мораторий не распространяется на перевод орошаемых земель пашни:

1) в земли, занятые многолетними плодовыми насаждениями с баллом бонитета ниже 40;

2) в земли, выделяемые под кладбища;

3) в земли, выделяемые под строительство общеобразовательных объектов и объектов здравоохранения, физкультурно-оздоровительных комплексов, находящихся только в государственной или муниципальной собственности;

4) в земли, выделяемые под строительство военных, пограничных объектов и застав;

5) в земли, выделяемые под строительство малых и крупных электроэнергетических производственных мощностей и высоковольтных электрических линий напряжением от 110 кВ до 500 кВ, подстанций от 110 кВ до 500 кВ;

6) в земли, выделяемые для газовых труб и их сооружений, индустриально-логистических центров, промышленных объектов;

7) в земли, выделяемые под строительство и реконструкции железных, автомобильных дорог и мостов, туннелей, эстакад общего пользования;

8) в земли, выделяемые под строительство государственных и муниципальных объектов питьевого водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений;

9) в земли, выделяемые для расширения территорий аэропортов Кыргызстана;

10) в земли, выделяемые в целях переселения граждан пострадавших от чрезвычайных ситуаций;

11) в земли, выделяемые для трансформации отдельных приграничных территорий Баткенской, Ошской и Жалал-Абадской областей в другие категории или виды земель, определяемых правительством. В данных приграничных территориях перевод (трансформация) земель в другие категории или виды производится правительством в соответствии с законодательством.