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Реализован первый именной автономер нового образца AMG за 100 тысяч сомов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366313_re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447848-ru.html

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14 сентября 2017, 14:57       Комментарии

Сегодня, 14 сентября, был реализован первый именной госномер по бишкекскому региону AMG, его стоимость составляет 100 тысяч сом. Об этом сообщает пресс-служба ГРС КР.
Стать обладателем именного номера можно любому гражданину, достаточно внести оплату через кассы банка, подать заявление в Департамент регистрации транспорта и водительского состава, а также наличие документов на собственное авто.
При этом изготовление именных знаков осуществляется с соблюдением следующих требований:
<li>пластина именного номерного знака должна иметь белый фон с изображением государственного флага Кыргызской Республики;</li><li>номер может содержать цифровые символы (арабские) и заглавные буквы латинского алфавита;</li><li>номер содержит как минимум две буквы, которые располагаются в начале именного номерного знака;</li><li>именной номерной знак не должен содержать аббревиатуры государственных органов Кыргызской Республики;</li><li>именной номерной знак не должен содержать комбинацию символов, представляющую собой:</li>
<li>призыв к насильственному свержению или изменению существующего конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности Кыргызской Республики и любого иного государства, к пропаганде войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям; </li><li>выражение, считающееся нецензурным.</li>
Напомним, что с 2016 года уполномоченным органом по реализации государственных номерных знаков является ГП "Инфоком" при ГРС.
Предприятием успешно реализован проект по проведению онлайн-аукционов на госномера с особенной комбинацией цифр. Так, за прошедшее время продано 276 аукционных на сумму 9 млн 361 тыс. 381 сом и 3416 безаукционных номеров на сумму 11 млн 742 тыс. 160 сомов.
Важно отметить, при выпуске регистрационных номерных знаков государственным предприятием поступления в госбюджет составляют 50% от чистой прибыли.

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