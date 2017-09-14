В мусорном баке в районе Киркомстроя найдено тело новорожденного ребенка

14 сентября 2017, 15:24 Комментарии

Сегодня, 14 сентября, примерно в 10.30 на пульт "102" поступило сообщение о том, что в мусорном баке обнаружено тело новорожденного ребенка. Инцидент произошел в районе пересечения улицы Кустанайской и Астраханского переулка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД г. Бишкек.

По данным правоохранителей на место выехала следственно-оперативная группа Ленинского района и столичного ГУВД. По факту обнаружения назначен ряд экспертиз, проводится доследственная проверка. Выясняются причины произошедшего.

В милиции отметили, что после получения заключения специалистов о причинах смерти будет вестись работа по обнаружению матери новорожденного. По сообщению очевидцев, мальчик был завернут в халат.