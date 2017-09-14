В Нарыне госслужащих пугают, что все бюллетени на выборах будут пронумерованы

14 сентября 2017, 14:45 Комментарии

В Нарыне госслужащих пугают тем, что все бюллетени на предстоящих выборах президента будут пронумерованы, и можно будет отследить, кто за кого проголосовал. Об этом сообщили представители штаба кандидата в президенты КР Омурбека Бабанова.

Также людей вводят в заблуждения, что проставлять галочки в бюллетенях можно будет только маркером. Якобы тогда точно можно будет увидеть, кто за кого отдал голос.

Зампредседателя ЦИК Атыр Абдрахматова пояснила редакции K-News, почему избиратели голосуют, используя маркеры, и можно ли ставить галочки за кандидата обычной ручкой.

"Людей вводят в заблуждение. По сути, на участках можно проголосовать и ручки, и маркеры. Однако мы отдаем предпочтение маркерам, поскольку нам объяснили, что из-за шариковых ручек быстрее засоряется картридж, который считывает голоса, а при использовании маркера картриджа хватает надолго. Так что если вдруг маркера на участках не будет, можно голосовать ручкой. Все равно при подведении итогов бюллетени дополнительно перепроверяют, используя ручной подсчет",- пояснила замглавы ведомства.

Абдрахматова добавила, что людям на избирательных участках говорят много неправильных вещей и часто «дурят», потому что не все знают законы и собственные права.

"Я была на местах, и, честно говоря, до сих пор в шоке. Люди там верят только слухам. Вот, например, люди верят, что если случайно при выборе кандидата их галочка выходит за квадрат, то голос не будет засчитан. Это абсолютная ложь, все будет засчитано",- заключила она.