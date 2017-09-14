ЖК одобрил законопроект о прохождении альтернативной службы через выполнение общеполезной работы и взнос 25 тыс. сомов

14 сентября 2017, 14:45 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 14 сентября во втором чтении одобрили законопроект, по которому парни призывного возраста могут пройти альтернативную службу, выполнив общественно полезную работу. Согласно проекту, альтернативная служба в Кыргызстане была введена в 1993 году. Она предоставляется гражданам взамен срочной военной службы с учетом их религиозных убеждений, семейного положения, наличия судимости или состояния здоровья.

Госкомобороны предлагает отменить критерий призыва на альтернативную службу по наличию судимости: граждан, имеющих судимость независимо от тяжести совершенного преступления, освободить от прохождения военной службы и зачислять в запас; отменить критерий призыва на альтернативную службу по состоянию здоровья; ввести новый критерий призыва - изъявление желания выполнить общественно полезную работу: гражданам мужского пола в возрасте от 17 до 25 лет, не имеющим право на отсрочку от призыва либо утратившим право на отсрочку от призыва, по состоянию здоровья годным к военной службе, но в связи выполнением наряда по призыву на срочную военную службу, не отправленным в воинскую часть и в письменной форме изъявившим желание отработать общественно полезные работы, предоставить право прохождения альтернативной службы.

Для такой категории граждан, а также для граждан, призванных на альтернативную службу по религиозным убеждениям, предлагается установить, что прохождение ими альтернативной службы предусматривает выполнение общественно полезных работ продолжительностью 108 часов за период службы продолжительностью 18 месяцев и внесение денежного взноса в размере 250 расчетных показателей (25 тыс. сомов) в доход республиканского бюджета.

Общественно полезные работы состоят в выполнении служащим альтернативной службы в свободное от основной работы или учебы время бесплатного труда в пользу государства, вид которого определяется исполнительными органами местного самоуправления по согласованию с местными органами военного управления (уборка улиц, служебных помещений; очистка ирригационных систем; работы по озеленению; оказание помощи одиноким пожилым людям, инвалидам, участие в ликвидации стихийных бедствий и т.п.). Работа выполняется служащими альтернативной службы в свободное от основной работы и учебы время не свыше 4 часов в день, а не работающим не свыше 8 часов в день.

Исполнительные органы местного самоуправления выдают служащему альтернативной службы справку о количестве отработанных часов и выполненной работе, для представления в соответствующий военный комиссариат.

С проектом закона согласились все 77 парламентариев.