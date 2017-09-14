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Парламент одобрил ратификацию соглашений о выделении КР средств на реабилитацию водоснабжения в четырех городах

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447843-ru.html

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14 сентября 2017, 14:53       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша 14 сентября одобрили ратификацию соглашений между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития по реабилитации системы водоснабжения и канализации в нескольких городах республики. Стоимость проекта в городе Узген составляет 8,5 млн евро и 2,75 млн долларов США, из них финансирование ЕБРР - 2,75 млн долларов США (кредит), финансирование Европейского инвестиционного банка - 2,5 млн евро (кредит); финансирование Европейского союза из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA) - 5 млн евро (грант); финансирование ЕБРР - 1 млн евро (грант).
Финансовые средства для реализации проекта "Реабилитация системы водоснабжения в городе Балыкчы" составляет 5,3 млн евро и 1,21 млн долларов США, из них финансирование ЕБРР - 1,21 млн долларов США (кредит); финансирование Европейского инвестиционного банка - 1,1 млн евро (кредит); финансирование IFCA - 3,2 млн евро (грант); финансирование ЕБРР - 1 млн евро (грант).
Финансовые средства проекта реабилитация системы водоснабжения в городе Токтогул составляет 5,3 млн евро и 1,21 млн долларов США, из них: ЕБРР - 1,21 млн долларов США (кредит); финансирование Европейского инвестиционного банка - 1,1 млн евро (кредит); финансирование Европейского союза из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA) - 3,2 млн евро (грант); финансирование ЕБРР - 1 млн евро (грант).
Стоимость проекта в Майлуу-Суу составляет 6,65 млн евро и 1,6 млн долларов США, из них: кредит ЕБРР - 1,6 млн долларов США, кредит Европейского инвестиционного банка - 1,45 млн евро, грант Европейского союза из средств Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA) - 4,2 млн евро, грант ЕБРР - 1 млн евро.
Кредиты выделяются на 15 лет с 3-летним льготным периодом и процентной ставкой 1% годовых.

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