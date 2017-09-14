Президент КР Алмазбек Атамбаев прибыл в Российскую Федерацию

14 сентября 2017, 14:44 Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 14 сентября, прибыл в Российскую Федерацию с рабочим визитом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В рамках визита планируется встреча главы государства с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в городе Сочи, в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия сторон по линии ЕАЭС.