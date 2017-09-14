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Президент КР Алмазбек Атамбаев прибыл в Российскую Федерацию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366312_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447842-ru.html

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14 сентября 2017, 14:44       Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 14 сентября, прибыл в Российскую Федерацию с рабочим визитом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В рамках визита планируется встреча главы государства с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в городе Сочи, в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия сторон по линии ЕАЭС.

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