Хиллари Клинтон сравнила себя с униженной Серсеей из "Игры престолов"

14 сентября 2017, 14:54 Комментарии

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США 2016-го Хиллари Клинтон в своих мемуарах "Что случилось" сравнила себя с Серсеей Ланнистер, королевой Семи Королевств из фэнтезийного сериала "Игра престолов". Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на журнал Time.

Политик увидела сходство между тем, как сторонники ее оппонента республиканца Дональда Трампа критиковали ее, и тем, как Серсею подвергли публичному ритуалу покаяния под названием "Позорное шествие".

"Толпы на митингах Трампа требовали посадить меня в тюрьму. Они скандировали "Виновна! Виновна!", как религиозные фанатики в "Игре престолов" кричали "Позор! Позор!", когда Серсея Ланнистер возвращалась в Красный замок", - написала Клинтон.

"Людям, похоже, казалось, что я злая. Было ли это из-за того, что я женщина? Нет. Но я уверена, что это стало мотивацией для некоторых моих критиков", - добавила она.

Члены религиозного культа подвергли Серсею "Позорному шествию" в конце пятого сезона "Игры престолов" из-за обвинений в блуде и инцесте со своим двоюродным братом Ланселем Ланнистером. Для ритуала ее раздели догола, обрили и заставили идти по улицам города перед толпой.

Выборы президента США состоялись 8 ноября 2016 года. Клинтон считалась безусловным фаворитом гонки, однако в итоге победу одержал Трамп.