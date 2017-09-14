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Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Сочи

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447840-ru.html

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Дело Текебаева. Ибраимова не помнит, был ли Атамбаев на заседании ВП

14 сентября 2017, 14:29       Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Сочи (Россия), сообщила пресс-служба главы государства.
В рамках поездки запланирована его встреча с главой РФ Владимиром Путиным, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия сторон по линии ЕАЭС.
Встречи глав Кыргызстана и России продолжатся в октябре и ноябре на полях заседаний ЕАЭС и ОДКБ.
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