14 сентября 2017, 14:29 Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Сочи (Россия), сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках поездки запланирована его встреча с главой РФ Владимиром Путиным, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия сторон по линии ЕАЭС.

Встречи глав Кыргызстана и России продолжатся в октябре и ноябре на полях заседаний ЕАЭС и ОДКБ.

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