Почему жители Оша поддерживают Омурбека Бабанова?

14 сентября 2017, 14:38 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов провел встречу с жителями города Ош, в ходе которой презентовал программу "Путь вперед!".

Местные жители рассказали, что думают о кандидатуре Омурбека Бабанова на главный пост страны.

Жительница Араванского района Кызжибек Маматова приехала из родного села Керме-Тоо, чтобы увидеть Омурбека Бабанова и поддержать его.

"Я считаю, что работая премьером-министром, он был на высшем уровне. У него есть будущее, он молодой и ставит перед собой реальные цели. Мы планируем всей семьей голосовать за него. Надеюсь, он станет президентом", — сказала Кызжибек Маматова.

Заравшан Абдиев уверен, что у кандидата получится направить страну на правильный путь развития.

"После ознакомления с его программой начинаешь задумываться, что только у Бабанова получится поднять Кыргызстан, вытащить страну из застоя и направить на правильный путь развития. Думаю, что многие молодые граждане Кыргызстана, в том числе и жители Ошской области, поддержат его. И это будет правильный выбор!" — считает молодой человек.

"Мне Омурбек Бабанов нравится, он перспективный лидер. Прочитала его программу и решила, что он успеет многое сделать для народа. Уверена, если Бабанов станет президентом, то можно не беспокоиться за будущее страны", — отметила Униса Зарыпбекова из Кара-Кульджи.

Таалай Акимбаев подчеркнул, что слова Омурбека Бабанова совпадают с его действиями, и, выступая перед народом, кандидат не повторяет "дежурные фразы", а предлагает реальные решения существующих проблем.

"Мне нравится программа Бабанова. Ведь он молодой кадр, который любит свою страну. Он будет работать во благо народа и создаст условия для процветания Кыргызстана. Он, можно сказать, еще и как духовный лидер, поведет Кыргызстан по правильному пути. Я уверена, что он будет бороться с коррупцией, от которой так страдает простой народ", — сказала Сахадай Чылманбетова.

"Я в этом человеке вижу будущее. Мне нравится, как он работает. Каждый раз, слушая предвыборную агитацию кандидатов, я невольно задумываюсь: "А можно ли им верить?" Но в адрес Бабанова у меня таких мыслей не возникает, потому что его речь конкретизирована, четка, и в его честности не сомневаешься. Именно поэтому я буду голосовать за Бабанова. Я верю в него!" — отметил Ырыскелди Мамытов.

Пенсионерка Гулмайрам Эстебесова заявила, что очень рада тому, что Омурбек Бабанов баллотируется в президенты.

"Узнав, что Омурбек Бабанов баллотируется в президенты, была так рада, словно мой сын идет на эту должность. Это говорит о том, что Бабанов близок к народу. Я работала 45 лет и получаю пенсию в 5 тысяч сомов. Надеюсь, он сдержит свое слово и после того, как станет президентом, удвоит нашу пенсию", — сказала Эстебесова.

Акыйкат Алиев выразил уверенность, что у Омурбека Бабанова получится реализовать программу "Путь вперед!".

"Омурбек Бабанов говорит о пути вперед, и я уверен, у него все получится. Но хочется отметить, что обещания давать легко, но чтобы выполнять их, ему нужны правильные кадры. Он правильно говорит о необходимости работы представителей в каждом регионе и районе. Это поможет бороться с коррупцией. Народ Кыргызстана поддержит Бабанова! иначе кого еще? Жители Оша за Бабанова!" — сказал Акыйкат Алиев.

Исполнитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 14.09.2017 г. Тираж: 1.