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Мэрия Бишкека приглашает горожан принять участие в посадке саженцев

 

Фотографии: kabar.kg

             

Источник:
http://kabar.kg/news/meriia-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447836-ru.html

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14 сентября 2017, 14:09       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. Мэрия столицы приглашает всех желающих принять активное участие в посадке крупномерных саженцев с закрытой корневой системой, тем самым внеся свой вклад в озеленение и благоустройство города Бишкек.
Мероприятие состоится 16 сентября в 10:00 часов по улице Токомбаева от 12 микрорайона до улицы Шабдан Баатыра. Сейчас сотрудники предприятия проводят работы по подготовке к посадкам деревьев.
Следует отметить, что массовые посадки именно крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой осуществляются впервые в Кыргызстане.
В мероприятии могут принять участие все желающие горожане, представители общественных организаций и активисты.
Со стороны муниципального предприятия "Зеленстрой" будет обеспечен весь необходимый инвентарь и материал для посадок. Агрономы предприятия покажут, как правильно посадить деревья и расскажут об особенностях посадок. На данной улице запланирована плановая аллейная посадка 600 крупномерных деревьев с закрытой корневой системой (липа мелколистная) и 300 кустарников (гортензия).
Также запланирована посадка 220 деревьев (каштан конский, клен остролистный) и 60 кустов (барбарис краснолистный) по улице Медерова от Панфилова до Токтоналиева.
Работы по озеленению крупномерных саженцев с закрытой корневой системой столицы будут продолжаться поэтапно до середины октября. В дальнейшем планируется посадка по улице Киевская – 149 крупномерных саженцев древесных и кустарниковых пород, по Панфилова – 80 крупномерных саженцев (каштан, дуб пильчатый и красный), по Логвиненко – 68 штук липы мелколистной. В целом по городу Бишкек будет посажено 3 тыс. 855 штук саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой.

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