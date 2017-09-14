Акенеев о соглашении по Кумтору при Акаеве: Я тогда верил своему президенту

14 сентября 2017, 14:21 Комментарии

Сегодня, 14 сентября, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" экономист Жумакадыр Акенеев рассказал, при каких обстоятельствах в 1993 году канадская компания "Камеко" заполучила право на разработку месторождения Кумтор.

Он рассказал, что тогда он занимал пост председателя Национального статистического агентства и в числе других членов правительства подписал документ о сотрудничестве с канадской компанией "Камеко". Напомним, в 1993 году стороны учредили "Кумтор оперейтинг компани", которая с 1996 года начала разрабатывать месторождение.

"В 1993 году я имел беседу с президентом Аскаром Акаевым. Он сказал, что надо поддержать это решение по "Камеко" на заседании правительства. Вопросы тогда уже возникали: почему без тендера, без конкурса, без технико-экономического обоснования и ни с того ни с сего отдаем им. Он говорит: "Вот ты согласен? Ты же экономист. Вот заработает Кумтор и ежегодно 200 миллионов долларов Кыргызстан будет получать". Тогда только ставился вопрос по соглашению. Я же верил своему президенту, и говорю: конечно, это здорово, если каждый год у Парижского клуба (прим. – организация развитых стран-кредиторов) выпрашиваем 100-200 миллионов на таких кабальных условиях. Я подписывал это как член правительства. У меня потом спрашивали, почему подписывали. Я говорю, что возглавлял Национальный статистический комитет и в переговорах не участвовал, но как член правительства я подписал, и я отвечаю за свою подпись, потому что у меня тогда была такая убежденность", - рассказал Акенеев.

Он напомнил, что впоследствии стороны заключали новые соглашения, в которых канадская компания закрепила свои позиции и поэтому обращения кыргызского правительства в международные суды были бы неудачными.

Поэтому, отметил экономист, подписание нового соглашения правительством Сапара Исакова выглядит, по меньшей мере, смелым поступком.

"Пришло новое правительство и на второй неделе уже подписывает это соглашение, берет на себя ответственность. Это очень большая ноша", - отметил Акенеев.

Месторождение Кумтор было открыто еще в 1978 году, и лишь с 1992 года к нему проявили реальный интерес. В том же году канадская компания "Камеко" подписала с кыргызским правительством соглашение о разработке месторождения, через год создав предприятие "Кумтор Оперейтинг Компани", которое являлось оператором.

В последующем происходила реструктуризация канадской компании, менялись условия сотрудничества и доля кыргызской стороны в разработке месторождения.