Школьники из Канта почувствовали себя десантниками — экскурсия по авиабазе

14 сентября 2017, 13:45 Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. На авиабазе ОДКБ "Кант" прошло первое занятие с воспитанниками воскресной школы при храме Александра Невского в Канте, сообщила пресс-служба военного объекта.

Урок проходил в парашютно-десантном комплексе аэродрома. Ученики увидели макеты вертолетов и самолетов, тренажеры развития физических навыков, самостоятельно спрыгнули с тренировочной рампы.

"Опытные инструкторы парашютного дела рассказали об истории развития парашютизма, ознакомили с правилами выживания летных экипажей в различных условиях местности, приемами приземления и многим другим. Но больше всего детей интересовал парашют. Они смогли его не только потрогать, но даже примерить и поучаствовать в правильной укладке", - говорится в сообщении.

В ходе экскурсии отец Евгений пояснил детям, что воспитание может быть не только духовным и нравственным, но еще и военно-патриотическим.

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