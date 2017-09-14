В Кара-Сууйском районе столкнулись 5 машин, погиб один человек, 7 пострадали

14 сентября 2017, 13:31 Комментарии

Ош, 14.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Кара-Сууйском районе Ошской области произошло ДТП с участием 5 машин, погиб один человек, семеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Ошской областой патрульной милиции.

ДТП произошло 13 сентября примерно в 13:30 на 648 км автодороги Бишкек-Ош, вблизи села Кайрагач сельского округа Отуз-Адыр.

"Житель Узгенского района К.А. 1955 года рождения на своем автомобиле марки "Daewoo Leganza" не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Тойота", "Ниссан", "Хонда Фит" и "Хюндай Портер". Вследствие ДТП водитель К.А. скончался, не приходя в сознание в реанимационном отделении областной больницы, семеро участником ДТП получили травмы различной тяжести и доставлены в областную больницу" - говорится в сообщении.