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В Кара-Сууйском районе столкнулись 5 машин, погиб один человек, 7 пострадали

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kara-su...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447833-ru.html

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Интеллигенция Токтогульского района и города Таш-Кумыр выразила поддержку Сооронбаю Жээнбекову

14 сентября 2017, 13:31       Комментарии

Ош, 14.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Кара-Сууйском районе Ошской области произошло ДТП с участием 5 машин, погиб один человек, семеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Ошской областой патрульной милиции.
ДТП произошло 13 сентября примерно в 13:30 на 648 км автодороги Бишкек-Ош, вблизи села Кайрагач сельского округа Отуз-Адыр.
"Житель Узгенского района К.А. 1955 года рождения на своем автомобиле марки "Daewoo Leganza" не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Тойота", "Ниссан", "Хонда Фит" и "Хюндай Портер". Вследствие ДТП водитель К.А. скончался, не приходя в сознание в реанимационном отделении областной больницы, семеро участником ДТП получили травмы различной тяжести и доставлены в областную больницу" - говорится в сообщении.

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