Подписано Решение Совбеза КР "О мерах по подготовке и проведению выборов президента КР"

14 сентября 2017, 13:55 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Решение Совета безопасности КР "О мерах по подготовке и проведению выборов Президента КР". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Очередное заседание Совета безопасности, по итогам которого было принято Решение, состоялось 11 сентября текущего года под председательством главы государства.

Текст решения:

Выборы Президента Кыргызской Республики являются началом нового исторического процесса в политической и общественной жизни страны, относятся к числу важнейших факторов, влияющих на перспективы демократической стабильности.

В истории суверенного Кыргызстана непрозрачные и несправедливые выборы приводили к росту недовольства населения, социальным протестам и свержению семейно-кланового правления. Произошедшие события должны показать, что недопустимо отходить от демократических принципов развития современного государства.

В целях недопущения использования ставших к тому моменту традиционных фальсификаций в виде "избирательных каруселей", "мертвых душ" и других "грязных" предвыборных технологий в краткие сроки государство улучшило законодательство и внедрило современные технологии в избирательный процесс.

В 2015 году была внедрена биометрическая идентификация личности избирателя на основе Единого государственного реестра населения Кыргызской Республики в качестве меры, направленной на сокращение возможностей для нарушений в ходе избирательного процесса, а также для повышения доверия со стороны наших граждан. На избирательных участках стало использоваться автоматически считывающее оборудование, в законодательство страны внесены изменения, связанные с формированием единых списков избирателей.

Последовательные и эффективные изменения в избирательном процессе привели к тому, что по итогам выборов 2015-2016 годов граждане Кыргызстана увидели реальные цифры участия и итогов голосования населения без подтасовок и использования административного ресурса. Это стало еще одним шагом к укреплению стабильности в стране и признанию международным сообществом избирательного процесса в Кыргызстане успешным и имеющим состязательный характер. Выборная система Кыргызской Республики также стала уникальным примером для стран Центрально-Азиатского региона, обеспечивая безусловную реализацию права на свободное волеизъявление избирателей.

Возможности внедряемых современных технологий и новых процедур оценены избирателями и самими участниками выборного процесса. В результате у избирателей появилась уверенность в честных и демократических выборах.

При этом перед государством стоит первоочередная задача по недопущению подкупа избирателей и применения других "грязных" технологий в предвыборный и выборный период.

Одновременно с этим и в целях укрепления государственности, сохранения общественно-политического согласия и единства гражданского общества институтам власти необходимо реализовать меры, направленные на обеспечение общественной безопасности, максимальной прозрачности и открытости всех подготовительных, избирательных и поствыборных управленческих решений и процессов.

Принимая во внимание вышеизложенное и в целях обеспечения справедливого и свободного волеизъявления граждан, Совет безопасности Кыргызской Республики

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию вице-премьер-министра Кыргызской Республики Д.Т. Зилалиева и председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Н.К. Шайлдабековой по данному вопросу.

2. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики обеспечить реализацию мер по:

- максимальной прозрачности и открытости всех подготовительных, избирательных и поствыборных управленческих решений и процессов;

- исключению любых форм воздействия на граждан с целью их принуждения к участию или неучастию в выборах или иного влияния на их свободное волеизъявление;

- внедрению условий для слаженной деятельности лиц, задействованных в избирательном процессе, а также бесперебойной и надежной работы оборудования и технических средств, используемых в выборном процессе;

- организации и проведению совместно со средствами массовой информации широкой информационной кампании, в рамках которой призвать граждан проявить гражданскую активность и реализовать их избирательное право 15 октября 2017 года, с разъяснением о наличии твердой политической воли в проведении демократических и справедливых выборов, а также о моральной ответственности каждого избирателя за будущее страны и предупреждении случаев подкупа избирателей.

3. Правительству Кыргызской Республики принять исчерпывающие меры по:

- обеспечению взаимодействия между Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики и органами местного самоуправления в реализации поставленных задач в предвыборный и выборный период;

- строгому запрету должностным лицам государственных органов, органов местного самоуправления, администрациям и руководству государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий на привлечение к предвыборной агитации в пользу каких-либо кандидатов преподавателей, студентов и учащихся учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, работников и персонала бюджетных организаций, в том числе медицинских учреждений, предприятий и организаций по обслуживанию населения;

- запрету на вмешательство должностных лиц органов исполнительной власти, местных государственных администраций и органов местного самоуправления в деятельность избирательных комиссий;

- обеспечению бесперебойной работы энергосистемы и систем телекоммуникации;

- организации финансирования в полном объеме на весь период предвыборного и выборного процесса;

- координации работ на избирательных участках за рубежом.

4. Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики:

- обеспечить составление и внедрение качественного и полного списка избирателей, исключающего возможности непозволительного лишения избирателей права на волеизъявление;

- исключить технические риски, связанные с биометрической регистрацией и идентификацией избирателей, а также обеспечить надежную деятельность информационно-коммуникационных технологий и связи, государственных автоматизированных информационных систем, а также безопасность этих систем, в том числе сохранность, целостность и устойчивость работы системы биометрической идентификации граждан.

5. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики:

- активизировать работу по предотвращению, выявлению и пресечению фактов несоблюдения государственными и муниципальными служащими, сотрудниками правоохранительных, фискальных органов и военнослужащими установленных действующим законодательством ограничений, направленных на запрещение участия в предвыборной агитации, участия или содействия в какой-либо форме деятельности политических партий, участия на выборах в качестве наблюдателей, уполномоченных представителей и доверенных лиц политических партий;

- обеспечить исполнение законодательства всеми участниками избирательного процесса, а в случае нарушений гарантировать неотвратимость наказания по всей строгости закона вне зависимости от занимаемой государственной должности, партийной принадлежности и общественного положения;

- усилить надзор за оперативностью рассмотрения и принятия решений по жалобам и обращениям в соответствии с требованиями законодательства, а также по фактам фальсификаций и иных нарушений со стороны участников избирательного процесса.

6. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики и Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики для обеспечения общественной безопасности и личной безопасности граждан страны в рамках полномочий, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, реализовать комплекс мер по:

- безопасности избирательных участков и членов участковых избирательных комиссий от возможных противоправных действий деструктивных сил;

- выявлению фактов подкупа голосов избирателей и привлечению лиц, причастных к организации и осуществлению подкупа, к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с обязательным освещением в средствах массовой информации;

- должному и своевременному реагированию на действия транснациональных, религиозно-экстремистских, террористических организаций и организованных преступных группировок;

- исключению условий для осуществления противоправных действий, процессов и факторов, нарушающих конституционные права граждан, лицами, заинтересованными в использовании выборов в качестве инструмента для достижения своих антиконституционных целей;

- недопущению деструктивного внешнего влияния и вмешательства лиц, не заинтересованных в проведении независимых и демократических выборов в Кыргызской Республике;

- проведению превентивных мероприятий и охране стратегических объектов и иной инфраструктуры.

7. Государственной пограничной службе Кыргызской Республики во взаимодействии с Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики усилить контроль на каналах въезда – выезда через государственную границу Кыргызской Республики в целях предотвращения проникновения на территорию Кыргызской Республики преступных элементов и лиц, преследующих цели дестабилизации общественно-политической ситуации в стране или срыва выборов.

8. Верховному суду Кыргызской Республики в установленном законодательством порядке обеспечить оперативное рассмотрение в судебных органах поступающих обращений, жалоб и исковых заявлений по выборным вопросам в целях своевременного принятия решений органом по проведению выборов.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретариат Совета безопасности КР.