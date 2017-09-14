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Дело Текебаева. "Мегаком" был обещан Маевскому на юбилей в качестве подарка

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366304_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447831-ru.html

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14 сентября 2017, 13:35       Комментарии

Сегодня, 14 сентября, в Бишкекском городском суде продолжилось судебное заседание по делу депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Председатель судейской коллегии зачитал показания Леонида Маевского, однако, по словам подсудимого, в них есть нестыковки.
Например, защиту смутило то, что в суде первой инстанции Маевский не сообщал о том, что активы "Мегакома" подсудимые обещали ему в качестве подарка на день рождения. Кроме того, Чотонов, по словам главного свидетеля, представил ему Текебаева как первого замглавы временного правительства.
Сторона защиты ходатайствовала о том, чтобы председатель судейской коллегии зачитал протокол дополнительного допроса Леонида Маевского, так как там есть расхождения с первоначальными показаниями. Но судья не стал этого делать.
Текебаев заявил, что он заметил серьезные нестыковки. Например, в показаниях говорится об Омурбеке Абдырахманове и о том, что Маевский был в кабинете Текебаева 13 мая 2010 года. Но этого не может быть, возмутился лидер "Ата Мекена", так как в это время Абдырахманов был в Америке.

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