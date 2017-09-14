Территорию пометили. Скандалы, интриги, на что еще способны кандидаты?

14 сентября 2017, 13:40 Комментарии

Те, кого считали реальными претендентами на пост президента, скатились до сплетен и интриг. Два, казалось бы, серьезных политика - Омурбек Бабанов и Темир Сариев сами себя записали в аутсайдеры предвыборной кампании. Основные претенденты скатились до уровня собирательства сплетен и раскручивания интриг.

Оба - бывшие премьер-министры, и прекрасно осознают результаты реформ, проведенных для того, чтобы выборы в Кыргызстане проходили честно и открыто. Тем не менее они при любом удобном случае заявляют, что, по их мнению, власти используют административный ресурс. При этом на свои собственные рейтинги, которые им абсолютно ничего не гарантируют, никакого внимания не обращают.

Это всегда просто - заранее обвинить кого-то в своих собственных неудачах. Ни Бабанову, ни Сариеву никто не мешал проявить себя в то время, когда они занимали значимые посты в правительстве и возглавляли кабинет министров. Результат для страны от их бурной деятельности нулевой. Разве что они сумели улучшить свое личное благосостояние. И если бы не коррупционные скандалы, в результате чего их отправили в отставку, они вполне могли стать уважаемыми в народе политиками. Но этого не случилось, и поэтому обвинять кого-то в собственных проколах и откровенной слабости бессмысленно.

Самая раскачиваемая тема - это якобы готовящееся использование административного ресурса в поддержку кандидата от партии власти. Может быть, это и имеет какое-то значение для привлечения внимания к собственной персоне, однако заранее обвинять кого-то в том, что априори невозможно, очень глупо.

Благодаря биометрии, электронному подсчету голосов и изменениям, внесенным в избирательное законодательство, сфальсифицировать итоги выборов теперь невозможно. И Сариев с Бабановым это прекрасно осознают. Возможно, именно это и является причиной их непрекращающихся истерик. Им бы, наверное, хотелось поторговаться, однако никаких предложений занять ту или иную должность им не поступало. Кроме того, после президентских выборов кандидаты-неудачники, вероятнее всего, окажутся не у дел, так как словоблудие и примитивный пиар уже не имеют абсолютного никакого влияния на электорат.

Что касается обвинений в использовании административного ресурса, то хочется понять, как тот же Сариев, который голосит о фальсификациях больше всех, это представляет. Тайна голосования остается основополагающим правом каждого гражданина Кыргызстана. Никто не сможет подсмотреть за тем, напротив фамилии какого кандидата избиратель поставит отметку. А сейчас, послушав отдельных претендентов-аутсайдеров, создается такое ощущение, что за учителей, врачей, военных, муниципальных служащих и остальных бюджетников уже решили, за кого они будут голосовать. Посему некоторым кандидатам в президенты стоит проявить хоть чуточку уважения к своим потенциальным избирателям, ведь именно от их выбора и будет зависеть, кто станет следующим президентом Кыргызстана.

Кстати, многих избирателей удивил пункт в программе кандидата в президенты Сариева о том, как он планирует побороть коррупцию. Если посмотреть на список деятелей, подписавшихся в поддержку этого кандидата, то кроме бывших бакиевских и акаевских кадров, а также политических авантюристов, потерявших должности из-за профнепригодности и склонности к маслокрадству, за него никто не подписался. Кроме того, совершенно непонятно, чем руководствовался Сариев, давая показания на суде по коррупционному делу Текебаева в его пользу, назвав обвиняемого политическим узником? Как при такой линии поведения он собирается бороться с казнокрадством и прочими злоупотреблениями?

В этом контексте нужно отметить, как корректно и ненавязчиво выстроена агитационная компания кандидата в президенты от СДПК Сооронбая Жээнбекова. Никакой агрессивной рекламы, он не дает пустых и невыполнимых обещаний. Не занимается самолюбованием. Его посыл, адресованный кыргызстанцам, прост и понятен, он обещает продолжить реформы и дела, начатые президентом Атамбаевым. Это касается активной борьбы с коррупцией, преобразованиями в экономике и социальной сфере, курса на стратегическое партнерство на международной арене.

Эксперты отмечают, что популисты и любители дешевого пиара вредят сами себе. После искусственно раздутых скандалов и интриг и без того низкие рейтинги отдельных кандидатов падают до минимумов. Так что совершенно не обязательно метить территорию, соревнуясь в том, кто больше развесит баннеров или раздаст листовок. Нужно просто трудиться, чтобы результаты работы могли увидеть простые граждане. Так что у политиканствующих кандидатов шансов на успех крайне мало.