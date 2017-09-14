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Зачем печатать сомы в Африке? Новый глава Национального банка не в курсе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366305_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447829-ru.html

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14 сентября 2017, 13:43       Комментарии

"Почему национальная валюта Кыргызстана печатается в Кении?" - сегодня в парламенте таким вопросам задался депутат СДПК Рыскельды Момбеков.
"Мы уже истратили на эти цели два миллиарда. Можно ли на эти деньги построить небольшую фабрику у нас в республике? Если вы будете на должности главы Нацбанка, сможем ли мы печатать валюту в Кыргызстане?" - задал вопрос депутат, адресовав его Кубанычбеку Кулматову, ставшего новым председателем главного банка страны.
Кулматов ушел от прямого ответа, сообщив, что пока ничего конкретного сказать не может. Сначала ему нужно вникнуть в дела, а уже затем он будет готов поговорить о том, как, где и почему печатаются сомы.

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