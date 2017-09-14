Зачем печатать сомы в Африке? Новый глава Национального банка не в курсе

14 сентября 2017, 13:43 Комментарии

"Почему национальная валюта Кыргызстана печатается в Кении?" - сегодня в парламенте таким вопросам задался депутат СДПК Рыскельды Момбеков.

"Мы уже истратили на эти цели два миллиарда. Можно ли на эти деньги построить небольшую фабрику у нас в республике? Если вы будете на должности главы Нацбанка, сможем ли мы печатать валюту в Кыргызстане?" - задал вопрос депутат, адресовав его Кубанычбеку Кулматову, ставшего новым председателем главного банка страны.

Кулматов ушел от прямого ответа, сообщив, что пока ничего конкретного сказать не может. Сначала ему нужно вникнуть в дела, а уже затем он будет готов поговорить о том, как, где и почему печатаются сомы.