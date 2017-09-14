Совет ЕАЭС рассмотрит договор о гармонизации акцизов на табак между Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией

14 сентября 2017, 13:37 Комментарии

К премьер-министрам Казахстана и России обратилась Евразийская антитабачная коалиция с просьбой не заключать соглашение о гармонизации акцизов на табак в существующем виде.

Как следует из писем премьер-министрам, редакция соглашения, представленная на утверждение Совета Евразийской экономической комиссии 15 сентября, создает препятствие для повышения акцизов на табак быстрыми темпами в Казахстане и России на ближайшие 5 лет. Результатом этого станет рост эпидемии табакокурения, смертности и заболеваемости, сокращение продолжительности жизни граждан этих стран.

Повышение акцизов – самый эффективный способ уменьшения распространенности потребления табака. Чем выше цена на табачную продукцию, тем менее она доступна для населения.

15 сентября Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрит соглашение о гармонизации акцизов на табак между Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией.

Уже в третий раз Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза будет рассматриваться на Совете ЕЭК, несмотря на то, что текст договора не прошел внутригосударственное согласование (ВГС) и не согласован с Министерствами здравоохранения стран-участниц ЕАЭС.

Очевидно, что проект Соглашения отвечает интересам крупнейших производителей табачной продукции, поскольку противоречит Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (Конвенция ВОЗ), которая содержит меры, обязательные к внедрению в странах ЕАЭС. Соглашение предусматривает:

— мизерные табачные акцизы, доля которых в странах ЕАЭС закрепляется на уровне не более 30-40% от цены пачки, в то время как рекомендуемая ВОЗ доля — 70% от розничной цены пачки сигарет. К 2022 году ставка акциза ожидается лишь 35 евро за 1000 штук, в то время как в России уже сейчас ставка 30,7 евро за 1000 штук (по курсу на 13.09.2017), то есть акциз предлагается повышать по 1 евро в год. При этом, в Евросоюзе минимальная ставка акциза на сигареты сейчас составляет 90 евро;

— допустимость отклонения ставки акциза в меньшую сторону на 30%, а в большую сторону лишь на 20% от установленного уровня. Это закрепляет возможность существенного разрыва в ставках акцизов в разных странах, а не их сближение;

— Республике Беларусь предлагается оставить разные ценовые группы табачной продукции, хотя в остальных странах ЕАЭС она едина – сигареты (с фильтром или без фильтра).

Таким образом, Соглашение, якобы "гармонизируя" ставки акцизов на табак в странах ЕАЭС, на самом деле защищает интересы иностранных производителей табачной продукции, задерживая рост акцизов в России (крупнейшем рынке ЕАЭС) на пять лет, ограничивая суверенитет стран ЕАЭС в области государственной налоговой политики, формирования бюджета и охраны здоровья.

Положения Соглашения приведут к утрате странами ЕАЭС такого важнейшего инструмента государственной политики по профилактике табакокурения, как ценовые и налоговые меры. Налоги на табачные изделия так и останутся преступно низкими, а сигареты доступными для детей.

В таможенных союзах мира не практикуется ограничительная гармонизация ставок акцизов. Это позволяет проводить политику гармонизации по минимальному уровню акциза, не препятствуя росту налогов в странах с более высокими ставками акцизов. Такой подход поддержан Всемирной организацией здравоохранения.

Для сравнения, — в Евросоюзе, где минимальная ставка акциза на сигареты составляет 90 евро на 1000 штук, страны-члены ЕС не ограничены в дальнейшем росте ставок акцизов (например, в Ирландии — 334 евро за 1000 штук).

Армения, Беларусь и Кыргызстан, не смотря на низкие акцизы в настоящий момент, также не смогут при желании повысить их до уровня среднего среди стран региона ВОЗ.

Коалиция просит исключить из Соглашения ограничение роста акцизов в отдельно взятой стране (убрать диапазон отклонения в большую сторону) и пересмотреть ставки акцизов для достижения максимального экономического и здравоохранного эффекта в странах ЕАЭС.