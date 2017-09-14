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Мирное решение вопроса "Кумтора" сыграет решающую роль в экономике страны — Богдецкий

Источник:
http://kabar.kg/news/mirnoe-re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447827-ru.html

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14 сентября 2017, 12:36       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Мирное решение вопроса "Кумтора" между правительством Кыргызстана и канадской компанией Centerra Gold Inc улучшит инвестиционную привлекательность страны. Об этом на круглом столе на тему "Как новое соглашение по "Кумтору" повлияет на улучшение инвестиционной и экологической ситуации в Кыргызстане?" сообщил член правления Кыргызской горной ассоциации Валентин Богдецкий.
По его словам, если последнее соглашение будет закреплено, то это будет замечательно. "Я много встречался с разными инвесторами и первый вопрос, который они задают, будет ли подписано мирное соглашение с "Кумтором". Если это мирное соглашение означает конец противостояния, то это улучшит наше состояние и повысит даже цены на акции", - сказал он.
Богдецкий добавил, что положительные тенденции могут быть не только в горнодобывающей отрасли, но и в других сферах.
"У нас, вроде бы, есть все условия. Потому что наше налогообложение низкое по сравнению с другими странами. Но инвестиции к нам почему-то не идут. Испортила имидж страны национализация "Джеруя" и неоднократная ревизия лицензий. Почти все солидные инвесторы ушли из горной отрасли. Я с надеждой смотрю на последнее соглашение и с уверенностью могу сказать, что оно сыграет решающую роль в нашей экономике", - добавил он.

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