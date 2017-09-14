Страны-участницы ЕАЭС будут бороться с контрафактом сообща

14 сентября 2017, 12:42 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Общественно-политические деятели, государственные служащие, а также руководители крупнейших предприятий государств-членов ЕАЭС собрались сегодня в Бишкеке для обсуждения вопросов борьбы с контрафактной продукцией на территории экономического объединения.

Данные мероприятия проходят в рамках V Международного форума "Антиконтрафакт" в Государственной резиденции "Ала-Арча".

Открытие Форума состоялось пленарным заседанием, в котором выступили первый вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов, руководитель секретариата министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Аскар Кишкембаев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, министр экономики КР Артем Новиков и президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" Асламбек Аслаханов.

Участники заседания отметили, что для защиты рынка ЕАЭС странам-участницам союза необходимо действовать сообща, унифицировав систему по выявлению и пресечению контрафактной продукции. Для этого специалисты, профессионально занимающиеся этим вопросом, проведут круглый стол по унификации подходов к определению уровня распространения контрафактных товаров на территории ЕАЭС.

Как отметил Абдыгулов, на территории Кыргызстана подобных серьезных исследований пока не проводилось. Он также подчеркнул, что Национальная программа "Таза коом" предусматривает борьбу с контрафактной продукцией.