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Страны-участницы ЕАЭС будут бороться с контрафактом сообща

Источник:
http://kabar.kg/news/strany-uc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447826-ru.html

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В Бишкеке начнет свою работу Международный форум "Антиконтрафакт-2017"

14 сентября 2017, 12:42       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Общественно-политические деятели, государственные служащие, а также руководители крупнейших предприятий государств-членов ЕАЭС собрались сегодня в Бишкеке для обсуждения вопросов борьбы с контрафактной продукцией на территории экономического объединения.
Данные мероприятия проходят в рамках V Международного форума "Антиконтрафакт" в Государственной резиденции "Ала-Арча".
Открытие Форума состоялось пленарным заседанием, в котором выступили первый вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов, руководитель секретариата министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Аскар Кишкембаев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, министр экономики КР Артем Новиков и президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" Асламбек Аслаханов.
Участники заседания отметили, что для защиты рынка ЕАЭС странам-участницам союза необходимо действовать сообща, унифицировав систему по выявлению и пресечению контрафактной продукции. Для этого специалисты, профессионально занимающиеся этим вопросом, проведут круглый стол по унификации подходов к определению уровня распространения контрафактных товаров на территории ЕАЭС.
Как отметил Абдыгулов, на территории Кыргызстана подобных серьезных исследований пока не проводилось. Он также подчеркнул, что Национальная программа "Таза коом" предусматривает борьбу с контрафактной продукцией.

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