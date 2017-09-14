"Кумтор" - это исключительно экономический проект - Акенеев

14 сентября 2017, 12:54 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. "Кумтор" - это исключительно экономический проект, потому что он приносит доход в бюджет, а регулирует его правительство. Об этом на круглом столе на тему "Как новое соглашение по "Кумтору" повлияет на улучшение инвестиционной и экологической ситуации в Кыргызстане?" заявил экономист Джумакадыр Акенеев.

По его словам, вопрос "Кумтора" в свое время политизировался из-за несправедливости по соглашениям в 2003 и 2009 годах.

"Самое интересное, что отчет о добыче золота шел, фонд существовал, но область, то есть народ, ничего не получал. Дело в том, что как только экономические проекты перестанут быть предметом политики, к нам придут инвесторы. Нам предстоит большая работа в этом плане. Нам надо также научить население не нападать на инвесторов и не перекрывать дороги в случае чего", - добавил он.

В свою очередь, вице-президент Гильдии Горнопромышленников КР Анатолий Долгов отметил, что теперь Кыргызстану будет легче вести переговоры с инвесторами.

"Инвестиционные компании, которые хотят зайти на рынок Кыргызстана, обязательно изучают вопрос вокруг "Кумтора". Мы ранее начинали переговоры, вопрос заходил о "Кумторе", и переговоры заканчивались. Очень сложно было в последние годы объяснять некоторые нюансы потенциальным инвесторам", - отметил он и добавил, что уже провел первые переговоры с инвесторами, которые были довольны мирным решением ключевого вопроса.