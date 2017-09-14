В Ноокате финполиция выявила факт незаконного сбыта алкогольной продукции

14 сентября 2017, 12:35 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Тумара Туратбекова - Кабар/. Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями КР (Финполиция) было выявлено, что в Ноокатском районе Ошской области на территории торгово-рыночного комплекса "Ноокат" обнаружена алкогольная продукция с поддельными акцизными марками.

Как сообщают в пресс-службе Финполиции, в ходе рейда в одном из магазинов был обнаружен алкоголь, принадлежавший индивидуальному предпринимателю "С.Р.", объемом 0,5 литров в количестве 1 тыс 8 бутылок, с акцизными марками, не соответствующими объему стеклянной тары с номиналом емкости 0,25 литров.

Также сотрудниками финполиции было выявлено, что предприниматель осуществляет деятельность по реализации алкогольной продукции на основании лицензии, выданной на другое имя, несмотря на то, что в Кыргызстане запрещается передача лицензии и разрешение другому лицу для осуществления деятельности.

Кроме того, по результатам проверок предпринимателю "С.Р." лицензия не выдавалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В данное время проводится расследование.