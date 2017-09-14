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Кулматов о своей карьере: Немного неуместно говорить "эрке бала"Кулматов о своей карьере: Немного неуместно говорить "эрке бала"В Ноокате финполиция выявила факт незаконного сбыта алкогольной продукцииВ Ноокате финполиция выявила факт незаконного сбыта алкогольной продукции

Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру Кулматова на пост главы Нацбанка

Источник:
http://kabar.kg/news/zhogorku-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447823-ru.html

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14 сентября 2017, 12:36       Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Кабар/. Депутаты Жогорку Кенеша одобрили кандидатуру Кубанычбека Кулматова на пост главы Национального банка. Голосование проходило в закрытом режиме.
По итогам голосования за кандидатуру Кулматова проголосовали 70 депутатов, против – 6.
Кулматов в своей речи сказал, что приложит все усилия и весь свой опыт для работы на новом посту, а также постарается оправдать доверие депутатов парламента.
Как ранее сообщалось, его кандидатуру предложил президент страны.
Депутат Алмазбек Токторов при рассмотрении его кандидатуры задал ему вопрос о том, президент его направляет в НБКР как кризис-менеджера или просто глава государства считает, что он хороший человек?
Кулматов ответил, что он больше склоняется к определению кризис-менеджера.
Ранее пост главы Нацбанка занимал Толкунбек Абдыгулов, который был назначен в правительстве Сапара Исакова первым вице-премьер-министром.
Кулматов до этого занимал пост председателя Кыргызско-российского фонда развития.

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