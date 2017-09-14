Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру Кулматова на пост главы Нацбанка

14 сентября 2017, 12:36 Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Кабар/. Депутаты Жогорку Кенеша одобрили кандидатуру Кубанычбека Кулматова на пост главы Национального банка. Голосование проходило в закрытом режиме.

По итогам голосования за кандидатуру Кулматова проголосовали 70 депутатов, против – 6.

Кулматов в своей речи сказал, что приложит все усилия и весь свой опыт для работы на новом посту, а также постарается оправдать доверие депутатов парламента.

Как ранее сообщалось, его кандидатуру предложил президент страны.

Депутат Алмазбек Токторов при рассмотрении его кандидатуры задал ему вопрос о том, президент его направляет в НБКР как кризис-менеджера или просто глава государства считает, что он хороший человек?

Кулматов ответил, что он больше склоняется к определению кризис-менеджера.

Ранее пост главы Нацбанка занимал Толкунбек Абдыгулов, который был назначен в правительстве Сапара Исакова первым вице-премьер-министром.

Кулматов до этого занимал пост председателя Кыргызско-российского фонда развития.