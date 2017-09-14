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В Ботсаде Бишкека впервые состоится международный фестиваль искусства

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-botsade...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447822-ru.html

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14 сентября 2017, 12:50       Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке впервые в ботаническом саду имени Э.Гареева Национальной академии наук КР с 22 по 24 сентября пройдет международный фестиваль "Арт проспект – Бишкек, зеленым зонам –новое дыхание". Об этом агентству "Кабар" сообщили организаторы.
Фестиваль предлагает художникам из шести стран переосмыслить пространства Ботанического сада Бишкека, используя художественные, дизайнерские и архитектурные средства, помогая организовать его пространство для посещения горожан всех возрастов и групп.
"Гости фестиваля станут свидетелями преображения пространства ботанического сада, как территории для отдыха, досуга и саморазвития горожан и гостей столицы в окружении живой природы", - заверили организаторы.
На нем примут участие художники и коллективы из Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, США и Украины.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы для молодых художников, встречи с художниками и кураторами, экскурсии по объектам фестиваля.
Организатором является объединение ArtEast.
Арт проспект – ежегодный фестиваль, который меняет привычный городской ландшафт и наполняет улицы, дворы, парки и другие общественные пространства произведениями современного искусства. Он ежегодно проходил в Санкт-Петербурге. В текущем году он расширит свою географию и будет впервые проводиться за пределами России в Бишкеке.

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