В Ботсаде Бишкека впервые состоится международный фестиваль искусства

14 сентября 2017, 12:50 Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке впервые в ботаническом саду имени Э.Гареева Национальной академии наук КР с 22 по 24 сентября пройдет международный фестиваль "Арт проспект – Бишкек, зеленым зонам –новое дыхание". Об этом агентству "Кабар" сообщили организаторы.

Фестиваль предлагает художникам из шести стран переосмыслить пространства Ботанического сада Бишкека, используя художественные, дизайнерские и архитектурные средства, помогая организовать его пространство для посещения горожан всех возрастов и групп.

"Гости фестиваля станут свидетелями преображения пространства ботанического сада, как территории для отдыха, досуга и саморазвития горожан и гостей столицы в окружении живой природы", - заверили организаторы.

На нем примут участие художники и коллективы из Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, США и Украины.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы для молодых художников, встречи с художниками и кураторами, экскурсии по объектам фестиваля.

Организатором является объединение ArtEast.

Арт проспект – ежегодный фестиваль, который меняет привычный городской ландшафт и наполняет улицы, дворы, парки и другие общественные пространства произведениями современного искусства. Он ежегодно проходил в Санкт-Петербурге. В текущем году он расширит свою географию и будет впервые проводиться за пределами России в Бишкеке.