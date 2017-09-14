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Роза Отунбаева вошла в международную группу посредников, которую учредил Генсек ООН

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/roza-otun...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447821-ru.html

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14 сентября 2017, 12:52       Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Кабар/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил об учреждении комиссии советников высокого уровня по посредничеству. Отмечается, что группа была создана в целях "подъема дипломатии ради мира" и увеличения возможностей ООН по ведению эффективной дипломатии и посредничества на всех уровнях.
В состав комиссии вошли 18 человек, пишет РИА Новости. Среди них бывшая лидер оппозиции Кыргызстана и экс-президент страны Роза Отунбаева, президент Чили Мишель Бачелет, член конституционного совета Шри-Ланки Радика Кумарасвами, экс-президент Финляндии Тарья Халонен, экс-глава МИД Иордании Нассер Джода, экс-глава МИД Алжира Рамтане Ламамра, экс-министр иностранных дел Гватемалы Герт Розенталь, Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и другие.
"Я буду ждать от группы советов и поддерживать конкретные посреднические усилия. Я убежден, что они помогут нам эффективнее работать с региональными организациями, неправительственными группами и всеми, кто вовлечен в посреднические усилия в мире", — сказал Гутерреш.
Также он объявил о введении новой стратегии гендерного равенства в ООН, согласно которой к 2021 году должно быть равное количество мужчин и женщин на руководящих постах всемирной организации.
"Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин является одной из основных задач в области прав человека в мире", — считает Гутерреш.

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