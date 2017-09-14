В Бишкеке вновь демонтированы незаконно установленные рекламные конструкции

14 сентября 2017, 13:22 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. Муниципальное предприятие "Бишкекглавархитектура" совместно с Управлением землепользования и строительства столичной мэрии, а также МП "Тазалык" провели рейдовое мероприятие, направленное на улучшение облика столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Так, по улице Абдрахманова были демонтированы рекламные вывески, штендеры и баннеры, установленные предпринимателями без разрешительных документов.

За время рейда удалось демонтировать более 100 различных растяжек, штендеров и рекламных наклеек. Некоторые частные предприниматели препятствовали работе служб и требовали прекратить демонтаж.

Комиссии оказывали содействие сотрудники органов внутренних дел, которые помогали решать конфликтные ситуации.

По словам специалистов, подобные рейдовые мероприятия будут проходить на всех центральных улицах столицы.