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В Бишкеке вновь демонтированы незаконно установленные рекламные конструкции

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447819-ru.html

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14 сентября 2017, 13:22       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. Муниципальное предприятие "Бишкекглавархитектура" совместно с Управлением землепользования и строительства столичной мэрии, а также МП "Тазалык" провели рейдовое мероприятие, направленное на улучшение облика столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Так, по улице Абдрахманова были демонтированы рекламные вывески, штендеры и баннеры, установленные предпринимателями без разрешительных документов.
За время рейда удалось демонтировать более 100 различных растяжек, штендеров и рекламных наклеек. Некоторые частные предприниматели препятствовали работе служб и требовали прекратить демонтаж.
Комиссии оказывали содействие сотрудники органов внутренних дел, которые помогали решать конфликтные ситуации.
По словам специалистов, подобные рейдовые мероприятия будут проходить на всех центральных улицах столицы.

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