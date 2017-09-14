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Шестаков: Разработчики "Кумтора" должны нести ответственность за экологию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366302_sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447818-ru.html

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Директор Ботанического сада им. Гареева освобождён от занимаемой должности

Директор Ботанического сада им. Э.Гареева освобождён от занимаемой должности

14 сентября 2017, 12:54       Комментарии

Канадские инвесторы должны нести ответственность за сохранение экологии в районе месторождения Кумтор, заявил сегодня, 14 сентября, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" член экспертного клуба "Пикир" Игорь Шестаков.
Он напомнил, что последние семь лет не утихали скандалы вокруг месторождения. Он был объектом политических манипуляций и причиной для социального кризиса.
"В 2012 году был последний массовый митинг и штурм Белого дома – и это тоже было из-за "Кумтора". Правительство тогда прикладывало усилия, "Кумтор" из области политики перешел в область экономики. Если смотреть статистику, то "Кумтор" - это бюджетообразующее предприятие. Новое соглашение считают одним из прорывов в решении экологических вопросов", - отметил он.
Он добавил, что условия нового соглашения в разы выгоднее предыдущих договоренностей, и что немаловажно, приоритетом в нем является защита экологии в районе месторождения.
Напомним, 11 сентября правительство и компания "Центерра Голд Инк." подписали новое соглашение. Согласно ему, канадская компания готова направить 50 миллионов долларов США во вновь создаваемый Фонд развития природы на финансирование мероприятий по охране окружающей среды. Данные средства в первую очередь планируется использовать для модернизации и строительства новых современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль. Также увеличен ежегодный экологический платеж до 3 миллионов. Предусмотрен и ряд других условий для защиты экологии региона.

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