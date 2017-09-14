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Прокурор по делу Саляновой: Сторона защиты перешла к отводам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366291_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447817-ru.html

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14 сентября 2017, 13:01       Комментарии

В суде по делу Саляновой у защиты уже закончились ходатайства, чтобы далее затягивать судебный процесс и тянуть время, поэтому сейчас они перешили к отводам всех участников заседания. Об этом "ВБ" сообщил гособвинитель.
Нурлан Тагаев рассказал, что в ходе судебного процесса по делу депутата парламента от партии "Ата Мекен" Аиды Саляновой сначала несколько раз заявлялось об отводе судье, затем недоверие коснулось и прокуроров.
"Они вспомнили, что когда Аида Салянова была генеральным прокурором, из надзорных органов увольнялся ныне участвующий в процессе прокурор Марат Бусурманкулов. Но ведь подсудимая сама снова его приняла на работу. Просто идет преднамеренное затягивание процесса. И если бы на самом деле защиту смущал этот факт, то они могли бы заявить об этом в самом начале судебного процесса", - сказал Тагаев.
Напомним, в декабре 2013 года Аида Салянова подписала распоряжение о снятии с занимаемой должности Марата Бусурманкулова за ненадлежащий надзор, который привел к нарушению земельного законодательства.

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