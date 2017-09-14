Российский чиновник озвучил неприятную для Кыргызстана статистику

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Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447816-ru.html

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Президент Кыргызстана сменил заместителей генерального прокурора

14 сентября 2017, 12:41       Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. О непростой ситуации с контрафактной продукцией в Кыргызстане в рамках международного форума "Антиконтрафакт-2017" рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"Очень странным образом из Китая в Россию уходит на 56 процентов товаров больше, чем потом это проявляется в нашей стране. Если брать Казахстан, то там 84 процента, в Кыргызстане - 90", - отметил он.
По его словам, официальные цифры не соответствуют действительности.
V Международный форум "Антиконтрафакт-2017" проходит в государственной резиденции "Ала-Арча". Его организаторами выступают правительство КР, Евразийская экономическая комиссия, Министерство промышленности и торговли РФ, международная ассоциация "Антиконтрафакт".
В мероприятии принимают участие представители госорганов, бизнеса и неправительственных организаций из государств - членов Евразийского экономического союза и других стран.
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