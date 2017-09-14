Парламент одобрил кандидатуру Кулматова на должность главы Нацбанка

14 сентября 2017, 12:56 Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру Кубанычбека Кулматова на должность председателя Национального банка.

За него проголосовали 70 депутатов, против - 6. Когда парламентарии задавали вопросы, Кулматов рассказал, что возглавить главный банк страны ему предложил президент.

"Глава государства предложил мне стать председателем Нацбанка, я согласился. До этого занимал другие посты также по предложению", - сказал Кулматов.

Ранее Нацбанк возглавлял Толкунбек Абдыгулов. В августе его назначили первым вице-премьером Кыргызстана.

Кулматов занимал должность главы правления РКФР с 14 марта 2016 года. С 15 января 2014-го по 9 февраля 2016-го работал мэром Бишкека.

С 9 апреля 2010-го по 8 июля 2013 года руководил Государственной таможенной службой КР.

Председателя главного банка страны избирает Жогорку Кенеш по представлению президента.

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